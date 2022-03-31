台北市長柯文哲去年提出萬華普篩遭中央反對，中央流行疫情中心指揮官陳時中近日卻宣布，要在基隆推行「類普篩」。資深媒體人黃暐瀚直言，別人普篩就是居心不良，基隆普篩就叫保護市民；別人公布足跡就是擾亂社會，陳時中公布門牌就叫提醒注意。黃感嘆陳時中搞「雙標」，「這是事實，不用強辯」。

黃暐瀚31日在臉書發文，談及陳時中近日在疫情記者會中，針對確診者「報門牌」一事，引發軒然大波。黃表示，儘管陳時中自我解釋「沒有規定不可以」，但他質疑3件事：

1、過去2年多來，台灣有沒有確診者被公布地址過？沒有。

2、雖然沒公布「街名」，但確診社區早就開始進行檢測清消，門牌一報，是誰就都知道了。

3、公布門牌也就算了，居然還報錯，錯殺無辜。

黃暐瀚說，其實也不是每一個國家，都嚴密保密確診者的「身份」跟「場域」，只要社會能接受，並不歧視確診者，倒也不用大驚小怪，但過去2年，指揮中心一向不公布細節，先前「部立桃園醫院」出狀況時，媒體甚至被要求得說「北部醫院」，連「桃園」兩字都不能提，萬華疫情一爆，卻馬上變成「破口」，這次中和社區疫情，甚至連確診者幾號幾樓都直接念出來。

他認為問題不在「公布門牌」，問題在「雙標」，「這是事實，不用強辯」。黃暐瀚質疑，別人普篩就是居心不良（還被酸「中共同路人」），基隆「類普篩」就叫保護市民？別人公布足跡，就是擾亂社會，陳時中公布門牌，就叫提醒注意？

黃暐瀚重申，言盡於此，狗吠火車。不過他也提到，過去2年來，指揮中心的上上下下辛苦防疫，台灣現在確診人數2萬多人，也算世界各國的模範生，沒有功勞、也有苦勞，台灣民眾是該感謝陳時中部長的。