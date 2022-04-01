今年2月CPI接近3％，讓基本工資調整又是外界關注，基本工資工作小組今天舉行會議，勞動部條件司司長黃維琛轉述會議內容指出，今天勞資會議共識為，接下來的變化講難以預測，甚至比去年更難預測波動會更大，大家有的共識為「基本工資怎麼調言之過早」。

黃維琛轉述，今天會議勞資雙方聚焦在CPI上，但未來會有怎樣的變化很難說，CPI有相當的壓力但變數也很多，俄烏戰爭如果結束後原物料是否會居高不下、疫情又會有什麼影響，這些跟物價關聯都會有關係，也是因為變數多，因此委員也有共識，今年後面的變化可能仍大，「基本工資怎麼調言之過早」。

會中勞方團體認為從CPI仍要相當考量，包括進口物價、原物料過高甚至會擠壓到GDP，去年調整時有考慮到CPI及GDP，但變數太多；資方則認為如果短期可以戰事可以結束，有人認為原物料價格可以回來，但有人認為可能要找其他替代來源，可能會使物價上漲等。

黃維琛表示，會中有委員說「因為基本工資，不是按公式審查會有各種因素納進來考慮」，勞方委員也肯定讓基本工資彈性調整，讓調整基本工資務實外也能彈性因應外界的變化。

會中有委員提及如CPI、PPI、WPI這幾個跟物價相關指數，各概不同，勞動部長許銘春也裁示統計處下次跟委員報告，讓委員瞭解各指數代表不同意義。