福特六和汽車31日宣布，福特進口油電跑旅Mondeo Hybrid Wagon的2022年式新車款限量到港開賣，新年式車款除維持與前代相同的109.9萬元定價外，更升級採用全新透氣皮革座椅。
福特六和指出，2022年式Mondeo Hybrid Wagon擁有187匹最大綜效馬力、每公升20.1公里的高效燃油經濟性，及最大可達1,508公升的後行李廂收納空間，兼具性能、油耗經濟與寬闊車室空間等三大優勢，看好今年有限的配額很快被搶購一空。
福特六和汽車31日宣布，福特進口油電跑旅Mondeo Hybrid Wagon的2022年式新車款限量到港開賣，新年式車款除維持與前代相同的109.9萬元定價外，更升級採用全新透氣皮革座椅。
福特六和指出，2022年式Mondeo Hybrid Wagon擁有187匹最大綜效馬力、每公升20.1公里的高效燃油經濟性，及最大可達1,508公升的後行李廂收納空間，兼具性能、油耗經濟與寬闊車室空間等三大優勢，看好今年有限的配額很快被搶購一空。
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