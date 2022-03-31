百萬直播主丟丟妹（李明珊）以可愛外型和豪爽個性受到喜愛，她走出直播停播、家人遭搶劫等事件，昨（30日）在網路扯嗓子叫賣，還親自示範蝦仁料理，未料翻鍋時被滾燙的熱油灼傷手臂，今（31日）公開傷勢照，自嘲變哆啦A夢，引起網友關心。

丟丟妹昨（30日）為了銷售海產，在臉書直播中親自教大家如何製作蝦仁烘蛋，結果翻鍋時不小心被濺出的熱油燙到雙手，讓她嚇到低頭、放下鍋子，請工作人員拿保冰袋冰敷紅腫處，即便馬上冰敷、搽藥，被燙傷的皮膚仍隱隱作痛，丟丟妹索性開水龍頭沖傷口，直言：「真的是蠻痛的」。

事隔一天，丟丟妹今（31日）晚間在臉書上傳傷勢照，可以看到她的手裹著紗布，露出痛苦的表情，還不忘自嘲：「燙傷變成哆啦A夢了」，藝人李亮瑾忍不住留言：「要保重啊」，其他網友也紛紛祝福：「早日康復」、「辛苦了，好好照顧傷口唷」、「超敬業，要小心一點」、「怎麼會燙到這麼嚴重，要好好注意傷口」。

丟丟妹近年在直播圈賣海鮮而爆紅，是非也跟著來，前陣子還因爸爸疑開賭場遭人洗劫千萬而躍上社會新聞版面，丟丟妹澄清家裡是開宮廟，不是開賭場，還幽默笑虧：「如果是賭場，我現在就是賭后了。」