「印度神童」阿南德最新預言曝光！他預言今年4月是特殊星相，因火星與土星相合，對全球都不是好預兆，屆時全球恐會再迎來7大災難，像是大雨、地震等天災，也要提防新冠疫情和經濟導致災情更擴大。名嘴謝寒冰直言，「印度神童」有命中也有失準過，但是講印度就超準，為什麼？因為神童自己就生活在印度。

「印度神童」阿南德於YouTube頻道《Conscience》指出，今年4月是特殊星相，因火星與土星相合，對全球都不是好預兆。他點出，4月第一個關鍵時間在4月4日，並提到這天過後，會讓原本的危機再擴大。第二個關鍵時間會落在4月13日，屆時全球恐會再迎來巨大災難，像是大雨、地震等天災，也要提防新冠疫情和經濟導致災情更擴大。

他也在最新影片中預言全球可能會再爆發7大災難，包括能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、新冠肺炎、飢荒及供應鏈混亂等。阿南德並預告，未來7大危機可能會同時引爆，這樣的變動情況，大約持續到今年下半年才會有轉機，經歷一切大變動後，就會慢慢恢復正常。

謝寒冰31日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，現在越來越相信阿南德根本不是什麼預言家，而是背後有一票人，專門在他背後研究國際局勢。主持人丹申廣接著表示：「對！我覺得是這樣，從國際局勢來分析，他說的其實沒有錯，是準的、是對的。」

謝寒冰表示，阿南德過去所說的預言，有命中也有失準過，但是講印度就超準，為什麼？原因是阿南德自己就生活在印度。謝寒冰還說，他個人猜測，「印度神童」說難聽一點，有點像是炒股集團，藉由預言來事先布局，進而從中獲利，所以常常在放消息，「他真的只是單純的靈媒嗎？」