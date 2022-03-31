PTT論壇表特版（Beauty）每天都有不少素人正妹被分享，有的鄉民心目中認為某某妹子很美，但PO文出來就要面臨網友殘酷評價，因此也有些女生不願意上表特；但有的資深鄉民老司機發文發出口碑，一出手分享的美女往往被推爆，日前就有這麼一個超兇短髮正妹引發推文暴動。

有網友（ID：AmedRosario）前(29)日分享素人美女，標題寫道：「[正妹] 台灣 短髮」，內文無文字說明，附上的10張照片卻足以引網友暴動，只見前兩張是清純生活照，第三張開始臉蛋仍甜美，但雄偉上圍好身材卻再也藏不住，之後的露南半球及深V泳裝更是辣爆，最後以細肩帶性感睡衣風擊潰鄉民心防。

臉蛋甜美又有超兇魔鬼身材的美女，應該我也不知道爆甚麼 還M文無異議通過「推爆」了？沒錯，但酸民永遠會存在，也是有人給噓：「假」、「KG」、「臉沒很優啊 爆什麼....」；若看到酸民提到「KG」、「賈奈特」等字眼（指NBA退役球星Kevin Garnett），就是意圖暗示該女生的大胸部「不太真實」，但那也純屬個人意見表達，未必與真實狀況有任何關連性。

正面推文則如潮水般連刷好幾頁：「讚」、「女家糸合手戈（嫁給我）」、「推」、「Door plz（求開門）」、「哇靠太猛了吧」、「太辣 來點水」、「臉漂亮身材又好 太猛啦」、「高叉泳衣真的讚」、「大」、「第三張畫風突變」、「亞瑟王（指原PO）真的從來沒有讓我失望過」、「極品啦」、「大可愛」、「果然是圖王」、「蛤？什麼短髮？」、「有點像av女優 石原希望」、「屁股奶腿都有 極品」、「我感受到世界和平」，不只誇妹正，對原PO的發文從不讓人失望也是讚譽有加。

開門後這位短髮極品正妹的IG帳號是@ya6767，所分享的照片確實風格相當多變，在顏值及身材各方面都展現殺手級的美感，莫怪整篇數下來噓文數破不了10，那麼推爆是必然。從照片作品品質看來，這位美女被拍攝的經驗也相當豐富，因此不只人本身正，也要靠掌鏡及服裝的完美搭配才有最佳呈現。