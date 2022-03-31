《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，美國空軍近期發布2023財年預算需求，其中完全不包括AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）的採購預算，顯示在2021年連續3度試射失敗之下，該計畫可能已陷入瓶頸。

根據報導，美國空軍部負責預算事務的副助理部長佩查（James D. Peccia III）少將承認，該軍種2023財年並未規劃採購任何ARRW，預計將所有經費投入研究、發展、測試與評估（RDT&E）作業中；相對的，美國空軍2023財年的極音速武器RDT&E預算來到5.77億美元（約新台幣165.2億元），較2022財年的4.38億美元（約新台幣125.4億元）大幅提升逾30%。

不過美國空軍極音速武器的RDT&E，須負責提供ARRW和極音速攻擊巡弋飛彈（HACM）計畫預算，而後者似乎正侵蝕ARRW的地位，因為美軍聯合參謀部部隊結構、資源與評估主任巴克薩爾（Ronald A. Boxall）中將指出，HACM預計於2027財年前部署，卻對ARRW的服役時間表避而不談。

美國空軍2021年4月5日首度以B-52H轟炸機試射ARRW原型，但因武器釋放程序發生問題，導致飛彈並未投出；7月28日則進行ARRW的第2次試射，當時飛彈雖成功投出，火箭助推器卻發生問題，未能成功點火，最後直接落入大海；12月15日嘗試進行第3度試射，結果與第1次相同，發射程序在武器釋放前便因未知原因而停止，ARRW再度卡在B-52H上。

美國空軍原計畫於2022財年投入1.6億美元（約新台幣45.8億元），以製造12枚ARRW武器原型，但在多次測試失敗後，相關生產計畫已被國會取消，原定2020年代早期獲得初始作戰能力（IOC）的計畫恐也將受到影響。