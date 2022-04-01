基隆疫情連環爆，銀河小吃店相關確診已近百人，對此指揮中心指揮官陳時中宣布將對基隆36萬人進行「類普篩」，引發軒然大波，遭痛批根本雙標，打臉去年的自己。有網友翻出過往綠營網紅「焦糖哥哥」陳嘉行留言，大酸「快點說誰是中共派來的內鬼啊」。

曾說金句「我不是民進黨支持者，但我支持民進黨」的焦糖，在過往疫情嚴峻時，針對支持普篩的人士開嗆「大家看看誰跟中共一搭一唱喊普篩的，就知道內鬼是誰」，如今陳時中宣布基隆進行類普篩，遭網友挖出狠酸。

綠營網紅焦糖哥哥昔日嗆支持普篩的都是中共同路人，如今基隆要進行類普篩，遭網友挖出狂酸，要他交代誰是內鬼。(圖／PTT)

就有網友在PTT八卦版挖出這則過往新聞，狂酸焦糖「所以我就問，準備選議員的焦糖哥哥，大聲一點，告訴大家誰是內鬼，誰和中共一搭一唱？」

鄉民也不留情開噴：「塔綠班集體失憶中」、「這還不簡單，時空背景又不同了」、「重新定義普篩」、「抓到了！原來阿中部長就是內鬼」、「難怪叫時中不叫時台」、「這應該要叫類內鬼吧」、「只是類內鬼，還不是內鬼啦」、「誰跟你內鬼，是類內鬼」、「焦糖快刷啊，大聲一點」、「這問題不太健康哦」。