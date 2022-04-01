「煤氣燈效應」這個詞來自1944年的老電影《煤氣燈下》。女主角寶拉繼承了姑媽的遺產，剛剛結婚，但她不知道，她心愛的丈夫一心要侵吞她的財產，想要把她逼瘋。對方的辦法非常巧妙、惡毒：第一步，把寶拉跟正常的社交網路隔離開，不讓她出門；第二步，讓寶拉以為自己腦子有問題。他刻意操縱煤氣，讓煤氣燈一閃一閃的，寶拉看見了，他卻說煤氣燈沒閃，是寶拉看錯了，是她的腦子有問題。

寶拉當然是正常的，但因為太相信丈夫，又加上跟外界沒什麼接觸，就逐漸喪失了判斷力，也不相信自己的眼睛和記憶了。如此下去，她真的變得脆弱、健忘，精神也有點兒錯亂。幸虧電影裡出現一個警探，他發現男主角的行為很奇怪，然後進入屋子調查。他向寶拉保證，自己也看到了煤氣燈變暗，寶拉這才恢復了理智。

煤氣燈效應其實就是精神控制、精神虐待，也就是今天人們常說的「PUA＊」。當然，電影裡的丈夫很邪惡，而現實生活中的精神控制者更隱蔽，更不容易被發現。

小說裡也有很多類似的關係。以前人們可能只是覺得這樣的關係不太正常，帶點兒悲劇色彩，但從煤氣燈效應的角度看，就會恍然大悟。

比如李安拍的電影《色戒》。這部電影改編自張愛玲的同名中篇小說，改編得非常成功，幾乎重構了原來的故事。尤其是鄺裕民這個配角，在小說中原本只是一個模糊的影子，卻被李安加重了戲份，推到前臺。

鄺裕民對王佳芝用的就是典型的煤氣燈效應。

先來看王佳芝。她的母親去世得早，父親再娶，她跟舅媽一起生活。可想而知，她很孤獨，雖然長得好看，但自我很弱小，屬於低自尊人格，極度渴望被愛與他人的認同。請注意，這往往是一個人被精神控制的關鍵點。

鄺裕民學長，英俊，口才十分好，又是學生領袖，交際面廣。他好發議論，上綱上線，說起話來慷慨激昂。他說同學們演話劇「是為抗戰出力，軍人在前線拚死殺敵，這個島上的人卻悠閒過日子，我們要敲鑼打鼓把他們喚醒」。王佳芝被忽悠得一愣一愣的。王佳芝的舍友清醒一些，說鄺裕民這個人太強勢了，王佳芝還替他辯護：「他真的很熱心。」

鄺裕民鼓動自己的同學暗殺易先生，說「殺人比演話劇厲害」。但王佳芝雖有樸素的家國情懷，畢竟只是一個普通的女大學生，沒這膽量。鄺裕民表現得一臉落寞，王佳芝馬上覺得自己錯了，於是就答應去冒險。不過，中間出了差錯，任務無法再進行下去，鄺裕民又一臉悲憤，聲言自己去刺殺，王佳芝心疼死了。於是，迎接王佳芝的只有悲劇命運。

鄺裕民一上來就占據道德高地，貶低王佳芝；一旦王佳芝有所猶豫，他就表現得很傷心，甚至要去送死，這是示弱，也是情感要挾；同時，王佳芝認為這些都是自己的錯。

這不就是典型的精神控制嗎？

看完《色戒》，我們再來看《金瓶梅》，西門慶和李瓶兒的關係也相當不正常。在這本書裡，每個人都有道德瑕疵，都不是通常意義上的好人，但李瓶兒尤其令人感慨。

李瓶兒對自己的兩任丈夫都心狠手辣，但嫁給西門慶後像變了一個人，賢良淑德，對西門慶百依百順，對惡毒的潘金蓮也是各種忍讓。有人說，這種改變太突然了，顯得不太真實。

其實，這是因為二人的相處模式從新婚之夜就發生了質變。李瓶兒很有錢，也見過世面，西門慶對她還是不敢怠慢的。但她嫁過來的前三天，西門慶一直沒去她屋裡，李瓶兒大哭一場，上吊自殺。被救過來後，西門慶就拿著馬鞭子來了，罵她不等自己就另嫁他人。李瓶兒跪在地上，哭著說自己錯了，又表白自己有多愛西門慶。

其實李瓶兒有什麼錯呢？本來商量好了婚期，西門慶家出了點麻煩事，一個多月沒任何消息。李瓶兒六神無主，才被蔣竹山插了一腳，嫁給了他。但西門慶上來就給李瓶兒一個下馬威，李瓶兒自然矮了半截，自認都是她的錯。

在美國心理醫生羅賓‧斯特恩所著的《煤氣燈效應》這本書裡，作者把精神控制者分成三個類型，其中之一就是魅力型。鄺裕民是魅力型，西門慶屬於魅力型和威權型的合體。

還有一類是好人型的精神控制者。《紅樓夢》裡的襲人就有這個特性。她勸寶玉讀書上進的方式：一是發展親密關係，照料寶玉時無微不至；二是用盡一切辦法去勸，還以自己要離開要挾寶玉。不過寶玉的人格比較獨立，襲人勸，他就哄回去，自己該幹啥幹啥。

精神控制無處不在。它不一定發生在兩性之間，還存在於工作、家庭關係中。我一直覺得金庸小說裡的黃藥師，很會搞精神控制。你看他的弟子都對他死心塌地，犯了錯誤的是梅超風和陳玄風，結果曲靈風、陸乘風等師兄弟無辜遭連累，被挑斷了腳筋，可是他們也都無怨無悔。師徒情深自然很好，可這讓一方喪失自我的做法，不值得讚美。

我們分析了幾部小說裡的人物，就會發現煤氣燈效應無處不在。為什麼我們會被精神控制？因為「它其實是利用了我們最深的恐懼、最急切的擔憂，以及內心深處對被理解、被欣賞和被愛的渴望」。當你太在乎一個人的評價時，你就很難堅持自己。

怎樣辨別你是否已被精神控制了？首先，你經常失去自己的判斷；其次，你跟對方相處得並不開心，但說不上來對方錯在哪裡。另外，對方經常對你進行負面評判，比如你太敏感了，你太幼稚了，你花錢太大手大腳了，你太健忘了，等等。如果你有以上遭遇，很有可能已經遇到了精神控制。

再看《煤氣燈下》這部電影，丈夫給了寶拉一枚胸針，看她放到手提袋裡，然後偷偷拿走，接著，再向她要胸針。寶拉找不到了，但是，她清楚記得自己把胸針放進手提袋裡了。於是，丈夫下定論說：「親愛的，你可真健忘。」寶拉說：「我並不健忘。」但隨著類似的情況頻繁出現，她就開始懷疑自己了。

打個比方，當你的男友錯誤地指責你跟男同學太隨便，你大可以哈哈一笑，置之不理，因為你知道自己並不隨便。但如果你開始爭辯：「不，你說錯了，我不是隨便的人。」那你就落入了陷阱。解決這種困境的辦法，就是不要跟對方爭論自己非常確定的事。不爭論，對方就玩不下去。

《煤氣燈效應》的作者也告訴我們該如何逃離精神控制：第一，不要問自己「誰是對的」，要改問自己「我是否喜歡被這樣對待」；第二，放棄做「好人」的執念，盡力就好；第三，不要爭論你確定的事實；第四，永遠對自己做出真實的評價；第五，停止和你的「煤氣燈操縱者」爭論；第六，允許自己生氣，但別捲入關於你的感受或你的意見是否值得被聆聽的爭論。

我認為，要讓自己有正常的社交和愛好，不要把自己的人生跟某一個人捆綁得太緊；同時，保持自我省察，懂得分辨哪些人是真正值得信賴的朋友和親人。

(千帆／摘自微信公眾號「劉曉蕾的紅樓夢」，本刊節選，圖／黎青)

本文作者:劉曉蕾

(本文摘自《讀者雜誌04月號》)