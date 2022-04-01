46歲的阿煌，2年多前確診晚期肺腺癌合併腦轉移，腦中腫瘤多達8顆，因不符合加馬刀治療3顆以下的腫瘤健保給付資格，不得不全自費救命。為了每月約17萬元醫藥費，耗盡半生積蓄，回到已頂讓出去的機車行當員工，若是健保能出一些，一定能大大減輕壓力。

這也是許多癌友的生活寫照，對此，台灣癌症基金會、臺灣年輕病友協會與中華民國乳癌病友協會，日前向衛生福利部遞交政策建言書，設立「台灣癌症新藥多元支持基金」，作為癌症新藥申請健保生效前的過渡型支持措施。

●給付生效等待時間長、涵蓋範圍限縮 癌友面臨自費用藥抉擇

自全民健保開辦以來，國人平均餘命增加6年，癌友的5年相對存活率從開辦前的40.7%，增加到59.7%，應歸功於健保優質的照護與新興醫療科技的快速進展。然而，「給付生效等待時間長」、「給付涵蓋範圍限縮」，以致相關支持團體在第一線服務過程發現，許多癌友必須面臨是否自費使用新藥的困難抉擇。

台灣癌症基金會執行長暨腫瘤科教授賴基銘說，自己也常面臨在治療病人時，即便有很好的治療武器，卻因健保尚未給付，病人因經濟狀況付不起而無法使用，主要因為近年來癌症治療的新藥新科技快速研發，費用高昂，財務衝擊太大，要納入健保給付相對困難，不僅通過給付的時間長，給付範圍也是嚴格限縮；而癌友付不起高費用癌藥，面臨生死抉擇的困境，有些癌友可能在等不到新藥健保給付即離開人世。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，根據2013到2020年的資料顯示，癌症新藥從申請健保到給付生效，平均需要730天，而非癌藥為396天，給付速度遠遠落後。而2019年癌症新藥通過健保給付之適用病人涵蓋率則顯示，癌症新藥即便獲得健保給付，給付範圍也嚴格限縮，大概僅涵蓋3成癌友可即時獲得健保給付。

臺灣病友聯盟陳韋翰秘書長表示，隨著醫療需求持續擴大，健保的財務困境只會日益嚴峻，今年健保醫院總額的新醫療科技預算下降17%及擴增給付的預算也下降39%，兩者預算皆下降的現況，恐會讓現今的給付困境雪上加霜。目前仍有許多未被滿足的病友需求，都是我們不能忽視的，唯有開始改變才有機會更好的保障病友們。

台灣癌症基金會與多個病友團體提出「台灣癌症新藥多元支持基金（Taiwan multi-support Cancer Drug Fund, TmCDF），並於日前向政府提交政策建言書，希冀有關單位能參採。