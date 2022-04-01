國內諾羅病毒大流行，造成腹瀉求診人數直線攀升。根據疾管署資料顯示，僅2月底最後一周就有超過11萬人因腹瀉至門急診就醫，其中病原體陽性個案以「諾羅病毒」為大宗，高達94%被驗出諾羅病毒 。

●「狂拉」腹瀉病例大幅上升 諾羅病毒感染激增翻倍

桃園日康診所主治醫師歐淑娟醫師提醒，這一波諾羅病毒感染個案數相較12月、1月接近2倍。由於諾羅病毒屬於無套膜的RNA病毒，很多家長誤以為「噴酒精」或是乾洗手就能消毒殺菌，事實上，諾羅病毒及腸病毒等，須以肥皂洗手才能預防。

另外，環境中會接觸到的物品，如果未正確使用稀釋漂白水消毒，可能在家庭、學校、軍營、長照機構中造成傳染。對嬰幼兒、老人家的健康威脅更大。

●諾羅病毒為糞口傳染 成人「中標」也會全身痠痛

歐淑娟醫師指出諾羅病毒的主要傳染途徑為「糞口傳染」，感染者的嘔吐物、排洩物中病毒濃度高，歐淑娟醫師提醒，如果上完廁所未正確洗手又碰觸門把，或與家人吃飯時未使用公筷母匙，小朋友在學校交換玩具，或是沒帶口罩聊天，也可能藉由飛沫造成感染。

感染諾羅病毒主要以腸胃道症狀為主，包括噁心、嘔吐、腹瀉，且偏向拉稀水、排泄物像是鼻涕或勾芡狀，這是腸黏膜受損脫落所造成的腹瀉形態。約三成左右病人會發燒，少數才有呼吸道症狀。成人感染也許相較於幼兒、老人症狀略輕，但容易出現全身痠痛、疲倦、沒有食慾，難以正常工作。

(圖/潮健康提供)

●諾羅病毒預防溼洗手最重要 稀釋漂白水正確消毒

「預防諾羅病毒，最重要的就是『溼洗手』，家人有諾羅病毒感染，也建議不要共桌吃飯，少吃沒有完全煮熟的食物，感染時在家裡最好也戴口罩。門把、開關、按鈕、搖控器，記得要用稀釋的漂白水消毒！」

歐淑娟醫師提醒，居家環境消毒可使用一般市售含次氯酸鈉的漂白水稀釋，用1公升清水加入20cc漂白水，稀釋為1000ppm濃度，就能用於全家消毒。拖地則可用10公升清水加入200cc漂白水。當清理嘔吐物等高病毒濃度區域時，1公升清水應加入100cc漂白水，以5000ppm濃度消毒。

(圖/潮健康提供)

●諾羅病毒與腸胃型感冒差異？ 潛伏期短嬰幼兒恐脫水

諾羅病毒與腸胃型感冒可能都以腸胃道症狀表現，兩者有何分別？歐淑娟醫師指出，腸胃型感冒嘔吐比例較少，諾羅病毒則會引起劇烈嘔吐，也幾乎沒有食慾；腸胃型感冒較易發生在幼兒身上，諾羅病毒對全年齡人都有感染可能；腸胃型感冒一年四季都有，諾羅病毒以冬天病例增加最明顯，而且諾羅病毒潛伏期短，很可能禮拜一小朋友發病就醫，隔幾天照顧的家長也到醫院診所報到。

「小朋友感染諾羅病毒比較危險，因為拉肚子、嘔吐、發燒會造成體液流失，可能就因此脫水需要住院！」

(圖/潮健康提供)

●諾羅病毒不怕酒精 病毒傳染力可長達2周

歐淑娟醫師提醒，疫情期間民眾習慣酒精洗手，容易忽略諾羅病毒無法以酒精預防，應正確使用肥皂或洗手乳進行溼洗手，每次洗手按照「內外夾弓大立腕」的順序揉搓20秒。

另外，諾羅病毒感染痊癒後，2周內的排瀉物仍可能藏有具傳染力的病毒。家長在清潔時應注意妥善丟棄孩子的尿布，手部清潔勿以乾洗手取代濕洗手。沖馬桶時應將馬桶蓋蓋上，避免病毒飄散至馬桶周圍物品表面，造成間接接觸傳染。