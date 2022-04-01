芋螺（cone snail）是主要分佈於熱帶深水域的肉食性貝類，芋螺具有毒腺，當獵捕或遇危機情況時會分泌含有神經毒素的芋螺毒素（conotoxin）。芋螺毒素在生醫製藥領域已有一些應用，例如萃取開發慢性疼痛藥物 Prialt、糖尿病的速效型胰島素。

美國猶他大學（University of Utah）研究團隊近期發佈一項突破性研究結果顯示，芋螺毒素中的肽類激素體抑素（somatostatin）類似物是麻醉與止痛關鍵，加上該物質代謝穩定性、體抑素受體獨特性，使其成為相當適合開發止痛藥物的天然化合物。

●含有止痛藥體抑素類似物

由於芋螺是肉食性貝類，其獵食習性主要可分為兩類。一種是將帶刺的鉤子射向獵物再釋放芋螺毒素，使對方因神經毒素麻痺昏厥或死亡。另一種方式，是直接將芋螺毒素釋放到水中，周圍的魚類或海生生物會因此失去感官知覺。

科學團隊將芋螺毒素中一種特殊賀爾蒙神經毒素命名為 Consomatin Ro1；透過 X 光繞射分析，他們發現 Consomatin Ro1 的化學結構接近市售止痛藥 octreotide（商品名 sandostatin），「就像由藥廠精細生產出來的一樣」猶他大學 Safavi 教授形容道。

止痛藥 octreotide 是體抑素的類似結構物。體抑素為生長激素（growth factor）抑制劑，在人類與許多脊椎動物都可見，它可以用於治療生長激素過度分泌的肢端肥大症（acromegaly）。而在人體 5 種體抑素受體中，Consomatin Ro1 能夠活化其中 2 種受體。

●天然止痛藥新選擇

動物實驗顯示 Consomatin Ro1 可以像嗎啡一樣有效緩解小鼠疼痛，並且是在小鼠不知覺的情況下逐漸麻痺；研究人員推論芋螺面對不同獵捕對象可能採取不同時效、功能的毒素攻擊。

由於 Consomatin Ro1 結構穩定，且芋螺種類相當多，可能再發現更多不同的止痛化合物。未來團隊將探討芋螺分泌 Consomatin Ro1 途徑、Consomatin Ro1 的止痛與抗發炎成效可否比擬現有藥物，將有機會從天然化合物中研發出次世代止痛藥物。