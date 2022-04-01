居住習慣不同，在購屋預算允許下，大樓與透天都各自有不少擁護者。有位住透天的網友抱怨，透天時常被酸「難打掃」、「不方便」等缺點，引起熱烈討論，但有過來人直說，光是寄收包裹跟倒垃圾這兩點，住過大樓就回不去住透天了。

原Po在PTT論壇上發文表示，郊區透天不大也不小，地坪30建坪60三樓半的小家庭空間，有優缺點但大致上還算滿意，但開始身邊有人會開始酸，市區新大樓比較好，有人管理、公設氣派、也不用掃那麼累，「不過要我住建60的空間，不用那麼多40就好，大樓公設要付出多少？管理費要多少？有錢我也住新大樓，但我寧願不要鳥籠好嘛。」

文章引起熱烈討論，大樓派與透天派戰成一團，支持住大樓的網友更點出，只要享受過寄收包裹跟倒垃圾這兩個優點，就回不去了，「住大樓就是安全、方便等理由啦，居住習慣差別」、「老年化社會大樓是主流」、「大樓有電梯最重要，大部分透天都沒有電梯，老了很不方便。」

即使如此，有網友點出，能買到適合自己的房子最重要，別人的看法一點都不重要，「人各有所好，就住自己喜歡的就好了啊」、「就別管人家的看法了，自己住的舒服最重要」、「感覺最重要的還是預算，錢不夠當然選擇就比較少，看個人的想法囉，沒有絕對的好或不好。」