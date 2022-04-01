時間過得真快，距離亞洲最狂私密平台 SWAG「復活」也已經一週年，為了回饋一路相挺的老司機，特別推出「SWAG 復活節」活動並釋出超讚福利，即日起登入 SWAG 官網「影片」專區，就可觀看所有討論度爆棚的經典作品，包含擬真度超高的 SWAG 捷運系列、電梯小姐系列與各種角色扮演影片，只要年滿 18 歲者並通過站上的年齡驗證，超過萬部影片通通免費！美、日、越多國語系作品，明星女優、絕美素人精銳盡出，無論是胸奴、腿控或是劇情迷，絕對爽爽看到飽！

SWAG 在今日（4/1）釋出首波宣傳照，人氣 SWAG Creators 可可（SWAG ID：funnyg）、由美（SWAG ID：yumibebe）、Rita（SWAG ID：venusrita）、央央（SWAG ID：miffydearbebe）、Rebecca（SWAG ID：followrebecca）特別換上性感裝扮，以男性票選最愛的制服系列登場，化身長腿主播、俏麗空服員、爆乳水電工等等角色，宣告各種角色扮演影片在 SWAG 開放免費看，同時也賣個關子，五月起每週更是有強檔新作品陸續上線，請大家敬請期待。

活動期間，SWAG 也同步推出「直播體驗包」優惠，邀請大家體驗「互動式娛樂」，提供多種禮包選擇，只要買 2,099 鑽就送 666 鑽，最高還可享 12% 折扣，千萬別錯過，欲知詳情請鎖定 SWAG 的官方社群與活動網頁。

SWAG 復活節 啪啪影片限時免費！

活動時間：4/1起

活動內容：影片專區通通免費、全新經典系列影片不定期上線、超值鑽石優惠等

注意：本網站限年滿 18 歲以上成年人登入

▲SWAG 經典的電梯系列影片是平台上最受歡迎的主題之一，目前也全部免費開放給用戶欣賞。資料圖片 SWAG 提供