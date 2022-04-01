最近原物料齊漲，高漲幅令人很有感，尤其房地產更是首當其衝。逸偉建設總經理夏逸虎表示，因營造成本節節升高，建材漲幅最高已達200%，但熱錢多、首購剛需強，未來房市依舊看好。而逸偉建設也一直以打造「年輕人買得起的好宅」為初衷，在中壢過嶺重劃區推出新案「逸偉.王樣」，讓首購族能夠以2房總價擁有3房，是年輕人輕鬆成家的絕佳首選。

鄰近雙北的桃園，因親民房價及政府積極興建重大建設，各種利多推升桃園發展潛力，地區價值也紛紛反應在房價上，使黃金地段坐5望6，讓不少首購族跟不上房價漲幅速度。因此，桃園房價凹陷區的「過嶺重劃區」，房價只要2字頭，更有「小青埔」之稱，因前往青埔的車程只需10分鐘，還能享有青埔的發展紅利，故備受建商與首購族青睞。

近年來，因高房價及少子化因素，使小坪數成為主流，但也讓資金有限的首購族，無法享有舒適居住空間，好在持續為年輕人著想的逸偉建設，即便推出小坪數產品，也能將空間利用到淋漓盡致，打造高坪效房型，讓年輕人用2房總價購入幸福3房。此外，選地哲學也毫不馬虎，大多具備鄰近綠地公園、學區及採買方便的商圈、賣場，生活機能強勁且具備優質居住環境。

「逸偉.王樣」位處過嶺重劃區的正民族路五段上，也是目前重劃區唯一擁有民族路門牌的建案。民族路五段發展成熟，沿路有多家餐廳、賣場及藥局等商店林立，建案正對面即是全聯福利中心，車程5分鐘抵達Costco，日常採買無虞，非常方便。「逸偉.王樣」學區圍繞，包含中平國小、過嶺幼稚園及過嶺國中，皆步行可到；附近也有多座公園，像是過嶺兒童公園、民族兒童公園等，出門即享高綠覆率環境，散步、溜狗、帶小孩放電皆相當適合。

逸偉建設對於建物的安全設計也十分要求，「逸偉.王樣」結構採用Alfa Safe柱中柱結合系統牆設計；公設有6.8米挑高大廳、閱覽室、健身房、宅配室、兒童遊戲室、多功能室及防疫電梯。坪數規劃為20-33坪，其中高坪效設計將24坪規劃為全室採光的3房1衛；33坪則是3房雙衛，每個臥室都能放置雙人床，適合小家庭首購。

「逸偉.王樣」主打高坪效規劃，24坪3房極為稀有。(圖/逸偉建設提供)

逸偉建設業務部協理張倫綺表示，在產品規劃上，不會因小坪數而犧牲居住品質，不惜成本使用良好建材，就算營建成本升高也在所不惜，因為看重的是住戶的居住品質及安危，也期許年輕人能輕鬆入手、快速成家。

逸偉.王樣

基地位置：桃園市民族路五段226號旁

接待中心：桃園市中壢區松仁路215號

貴賓專線：03-2756777