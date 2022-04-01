雙北房價持續走揚，買房族紛紛湧入鄰近的桃園。根據全台總人口排名截至2022年1月底，桃園是北北桃地區唯一的正成長，其最主要原因為房價較雙北親民及成熟生活機能，尤其機捷A7、A8、A9站最為熱門。隨著重大建設陸續到位，包含桃園在內的林口特定區內房價已坐4望5，土地開發接近飽和，尤其有大面積綠地的區塊更是難得。豐邑建設看準北台灣大林口擁有超過60%以上的綠覆環境，插旗A8長庚生活圈珍稀地段，讓買房民眾享有優質居住環境！

長庚醫院生活圈。(圖/創意家行銷提供)

近十年，買氣最夯的重劃區非林口新市鎮重劃區莫屬，範圍涵蓋橫跨桃園市與新北市的機捷A7、A8、A9站。之所以成長快速，要歸功於桃園機場捷運的開通，迅速串聯桃園、雙北的生活圈，縮短通勤時間，再加上是房價的凹陷區，促使大量人口移入，使林口成為六都人口成長之冠。

A8長庚醫院站鄰近林口長庚醫院、環球購物中心、桃園觀光酒廠、華亞科技園區及中山高速公路雙林口交流道等，更是機捷全線唯二直達台北車站的站點，到台北市只需24分鐘；長庚醫院旁興建中的長庚轉運站，規模宛如台北京站，並多達58條長途客運，二樓更作為文創規劃。A8長庚生活圈匯聚了娛樂、文化、醫療、金融、科技及親民的生活機能，是林口特定區內的正核心區。

長庚醫院。(圖/創意家行銷提供)

富有盛名的豐邑建設，也搶在A8長庚生活圈珍稀宜居地段插旗。新推案「豐邑氧森」位處長庚醫護社區旁，與A8站車行距離約5分鐘，可以說是A8長庚生活圈內，距離最近也是最後千坪大基地開發，且彼鄰文德、長樂公園雙公園，在大林口居住密度攀升的趨勢下，能擁有如此高的綠覆環境實在難得。由於重劃區的土地開發幾近飽和，能找到離塵不離城、生活機能便利的環境，又是上市大品牌建商，幾乎可遇不可求。豐邑建設走過27個年頭，連續21年獲得119座金質獎肯定，近15年活耀在全台｢年度十大推案量建商｣舞台上。耀眼的成績來自於積極、負責、嚴謹、創新、仁愛作為品牌精神，在量與質的成長上，都獲得消費大眾的肯定與青睞。

長樂公園。(圖/創意家行銷提供)

當前房市因全球性通膨，營建成本不斷追漲，買房如同卡位戰，想要買到好環境、好品牌，移居潮更加速城市擴漲，不少專家預言，過去的蛋白區，將成為首購、首換心中的蛋黃區！而就城市擴張的走向來看，捷運A8站恰為北北桃生活圈的重點核心區段之一，從近年來機場捷運沿線周邊房價不斷上升，就可知道此波推擠效應的加速！「豐邑氧森」專案即說：現在不買，未來看現在的價格真的是絕響，這也是目前購入民眾的心理！

「豐邑氧森」建築外觀。(圖/創意家行銷提供)

「豐邑氧森」基地約1762坪，總價落在1,100-2,000萬，建築樓高規劃兩棟地上21層、地下4層；房型規劃為24-41坪2-3房、大3房；規劃戶數共有328戶。擁有三面臨路、棟距寬闊優勢，為附近住宅最高樓；公設則有接待大廳、健身房、韻律教室、視聽室、廚藝教室、親子教室等等，甚至有約1255坪的社區公園，提供住戶休憩、放鬆的開放空間。

開發幾近飽和的A8長庚生活圈，卻還有千坪大基地低密度開發案，又擁有發展十分成熟的生活機能，加上重大建設陸續到位，房價攀升潛力不容小覷，因此卡位絕對要趁早。

豐邑氧森

接待中心：文德公園旁