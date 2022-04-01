求職路上難免遭遇挫折，尤其新鮮人被問及期望薪資更是難以應答，太低怕虧本、太高怕失去工作機會。但有一名即將畢業的大學生表示，自認努力讀到四大工學院，也算能力中上的人才，求職希望有月薪4萬的待遇才合理，未料，他向家人提及此事時，反被指責眼高手低，讓他大嘆「奴啊！這社會奴啊」；貼文一出，掀起兩派網友論戰。

這名準社會新鮮人在Dcard發文，他今年即將從大學畢業，目前正在找一份工作內容喜歡、待遇合理、工時正常和離家近的工作；但在待遇方面，他補充，「我覺得月薪沒4萬我完全不能接受」。

他解釋，物價相較10年前漲幅1.5倍，當時最低起薪22K，如今也該有30K；而他雖然不算特別厲害的人才，但自我評估，努力讀到四大工學院，也算該領域中上層的人才，從事稍微有點專業的工作，「要求40k以上不過分吧」。

然而，他向家人分享收到面試邀請的喜訊，順帶提及自己的工作要求，包含月薪4萬的薪資，卻反被家人指責「你不要眼高手低」，讓他相當無奈，「奴啊，這社會奴啊」。

貼文曝光，底下留言各持己見，有人認為依原PO的學歷，開價4萬很合理，「4萬真的不多，你覺得你值得這個價錢以上並沒有錯」、「對啊！沒四萬免談，支持原po堅持下去，台灣這種低薪環境就是要靠大家一起努力改變」、「四萬這個要求真的不高啊，我非四大資工學士剛畢業都有45K了」、「覺得本科生的話四萬並不多啊」、「你值得更多，我這學店出來起薪都五萬了」。

但也有網友則說學歷不等於工作能力好，且不少公司都要求即戰力，在沒有創造自己價值前，沒有籌碼去與人談，「你要先搞清楚書讀得好不等於工作能力好」、「你平常吃飯也是找CP值高的，別人找員工也是一樣，你只是沒那個價的餐點」、「你有什麼學經歷可以值得老闆花4萬給你」、「不是社會奴，是你的專業不值錢」。