星座運勢網站「星座巫師」分析，白羊座、雙子座、天蠍座、水瓶座的人擇偶時專挑學霸，如果對方學歷不夠好，其他條件再優秀也沒用。

▍1.白羊座

白羊座在選擇結婚對象時，很重視對方的學歷，因為他們認為聰明與否是會遺傳的，他們本身頭腦聰明靈活，受不了自己的小孩成績很差，為了將來孩子的智商著想，一定要找個高學歷的對象結婚。

▍2.雙子座

雙子座往往在學生時期的學業表現也很亮眼，擁有不錯的學歷，他們選擇結婚對象時，會想要找一個跟自己學歷相當的人，他們覺得成績不好的人要不是太笨，不然就是太懶惰，如果學歷沒有達到他們的要求，其他條件再好也無法讓他們心動。

▍3.天蠍座

天蠍座很聰明，能力很強，往往學歷優秀，他們會想要找一個跟自己學歷差不多的人，因為這樣的人跟自己的價值觀會比較契合，兩人容易找到共同話題，婚後溝通起來也比較不會遇到阻礙，畢竟兩個人生活在一起，頻率合得來是最重要的。

▍4.水瓶座

水瓶座認為學歷可以反應一個人的綜合狀態，學歷好的人往往能接受新事物，學習能力強，興趣廣泛，想法比較開明，眼光也很長遠；學歷差的人不但笨，還小鼻子小眼睛，看事情只看表面，又特別固執難以溝通。水瓶座擇偶最重視靈魂契合，所以相較之下學歷高的人更符合他的期待。