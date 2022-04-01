1名營業員分享客戶案例，日前處理一名股齡超過20年的客戶違約，雖差額僅約10萬，但對方口袋只剩200元，讓他感慨萬分，因為這名客戶曾是月領7萬美元（折合新台幣約200萬）的上市公司顧問，名下還有台北市房產，如今晚年房子、老婆全沒了，還需要靠打零工、老年津貼過活；因此他奉勸股市新手，「拜託，遠離當沖」。

這名自稱營業員的網友在PTT股板表示，日前一名在股海翻騰20年以上的客戶違約，雖然差額僅10萬多，但對方稱目前口袋僅存200元能夠過活，讓他十分感慨。

原PO解釋這名客戶來歷，曾經在某間大型上市電子公司擔任顧問，在民國82年就領7萬美元的薪資，然之後過於自信，「拿了將近1000萬市值的股票和退休金就退休了」。

但其實這名客戶當時名下有一套約80坪的台北市房產，且還有3個停車位，認為自己能靠炒股、領股息安享晚年；未料，不幸遭遇金融海嘯又滿手融資，持續下跌就一直補錢，最終房子、老婆都沒了，股票也被強制砍倉，可即便如此，這名客戶仍不死心，依舊留戀股市，現在每個月只能靠打零工、老年津貼過活。

「股票可以賺錢，而且不難，但就是很無聊」原PO給出6點建議，一、只做熟悉的產業，越熟悉賺錢機率越高；二、善用配股配息，有錢人賺的不是多少錢，而是多少%；三、技術面參考就好，重點還是在基本面跟籌碼面；四、遠離當沖，今天跌不代表未來不好，當沖就是賭博；五、一定要做投資，買匯率、黃金、ETF都好，絕對要做固定長期投資；六、設定停損停利點，滿足不要戀戰，少賺、多賠都檢討自己。

最後原PO在文末奉勸股市新手一句話，「拜託！遠離當沖」。

貼文曝光，底下網友大推優質勸世文，「勸世文」、「勸世推啦」、「股板也有心靈雞湯」、「好人推」、「推勸世文」、「勸世好文」、「股版少數勸世文」、「這篇真的優」、「救世文」、「推佛心」。