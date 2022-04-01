花蓮慈濟大學今天凌晨12時30分發出聲明，證實有1名教師確診，校方即刻啟動防疫應變計畫，今天起教職員改採居家上班，全校遠距教學至4月10日，校園也將全面清消。因慈濟醫院急診室1護理師昨天證實染疫，這名確診教師是否與護理師有連結傳染，衛生局尚未回應。

慈濟大學凌晨在校方官網、媒體群組發出聲明，因接獲通知1名教師確診，今天起校園全面清消、教職員改採居家上班，4月6日起，教職員工依三級警戒模式上班，在校內及辦公室內須全程佩戴口罩；校園暫緩對外開放、圖書館今天閉館清消。

全校課程含體育課，改採同步或非同步遠距教學到4月10日，4月11日後再視疫情進行調整，4月1日到10日校內外所有活動均暫緩辦理，會議延期或改為線上會議，體育場館全面閉館，社會教育推廣中心暫停實體授課。據悉，深夜已有外縣市家長趕到花蓮校園，準備將孩子接回安心。

慈濟大學與慈濟醫院相距不遠，昨天慈院1名女性護理師確診後，衛生局持續匡列、擴大採檢，並連續3天啟動快篩站。據了解，這名教師疑被匡列其中，採檢後確診，不過衛生局尚未回應。