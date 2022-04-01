騎士過彎壓車「全身猛一彈」拉不回車 慘摔墜地全身翻滾

1名機車騎車日前行駛在新店北新路上過彎時，因過度壓車造成自摔，他在自摔前一刻還「猛然站起」，似乎享用全身力氣將車拉回來，最後仍摔車，他也翻滾了好幾圈後直接站在路中，驚險過程全被後車拍下；網友紛紛笑說「彈起來的瞬間真的快笑死」、「感謝你帶來精彩的表演」。

臉書「記者爆料網」日前分享1段影片，1名機車騎士行駛在安坑往新店方向下碧潭橋的北新路上，在一處轉彎處時疑似壓車角度過大，造成整輛車失控傾斜自摔，在摔車前騎士也意會到大事不妙，突然全身「猛然站起」企圖將車拉回，但機車仍是摔在路中，滑行了好幾公尺。

1名機車騎車日前行駛在新店北新路上過彎時，因過度壓車造成自摔，他在自摔前一刻還「猛然站起」，似乎享用全身力氣將車拉回來，最後仍摔車。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

而騎士摔到地面後全身也翻滾了好幾圈，接著竟直接在路中站起身，似乎沒有受到嚴重傷害，最後就灰頭土臉地走回機車旁牽起離開，全部過程都被後方轎車的行車記錄器給拍下，在網路上造成瘋傳。

其他網友看到影片後紛紛留言「年輕人終究還是年輕人，太衝動了」、「這個很明顯的給我們展示了『彎的過去就是拓海，彎不過去就是填海』」、「在地上轉幾圈順勢站起來，是極高純度的消力」、「彈起來的瞬間真的快笑死，直接在地化了」、「感謝你帶來精彩的表演」、「他跌的很順，完全沒受傷」、「跟這個廣播完美結合欸」、「靈魂式抽動，比紫禁之巔還出神入化」。