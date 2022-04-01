Omicron疫情尚未終止，但是許多新的研究都指向「與病毒共存」的方向。台灣感染率雖然低，未來不可能長期執行嚴格防疫措施，一定會面臨如何過度到全民免疫的問題。而如何從極低感染率以傷害最小的方式逐步過渡到全民免疫，應該要加以規劃並透過宣傳讓國人了解此一進程。而最近專業醫學刊物已陸續就Omicron帶來的全民免疫前景，推出了許多研究成果供各界參考，非常值得我們在制定全民免疫路徑時參酌。

對低感染率的台灣來說，在推進到全民免疫的過程中有比其他國家更大的落差，因此詳細規劃其進程是非常必要的。既然不可能長期實施嚴格防疫措施，在逐步解除防疫時就要將Omicron擴散的速度拖緩，以免感染人數暴增而使Omicron患者因未獲妥善治療而升高病死率。同時避免住院人數暴增會擠佔醫療資源，使得其他疾病患者因而延誤醫治致死。此外，即便Omicron死亡率低，但超量的感染人數也會使病死人數暴增，相關處理死者的資源也會立即捉襟見肘，引爆社會上的怨氣。

美國是全球新冠病毒確診和死亡病例最多的國家，目前已幾乎全部放寬防疫措施，向全民免疫大步邁進。（圖／Shutterstock)

從新冠疫情大流行衝擊全球後，各國防疫抗疫都各自依其國情且戰且走，不同的國家情況差異很大。現在歐美等西方國家已開始放鬆防疫管制，台灣既不可能斷絕與國際往來，勢必也得走上這條路。但是要過渡到全民免疫，不能突然就放開所有防疫措施，必須做好階段性安排，以免造成對社會、經濟與醫療體系的衝擊，並減少人命的損失。

隨著愈來愈多國家放寬防疫措施，西歐的新冠病毒Omicron確診病例再度攀升。（圖／美聯社）

在規劃全民免疫進程時，有些新的研究成果很有參考價值。首先，新冠病毒是呼吸道疾病，已走上馴化為輕症的進程，這是自然淘汰的結果。根據醫學專業期刊《刺胳針》發表的研究報告顯示，新冠病毒出現2年多後演化出症狀較溫和的Omicron，立即成為強勢毒株，到1月下旬已在133 個國家地區發現其蹤跡，佔全球新冠病例的85%。其傳播力極強，大部分是輕症和無症狀感染，臨床經驗是比普通感冒略重，絕大數人一周以內會恢復。

雖然Omicron症狀較輕，但仍有一定的重症率與致死率。以鄰近的香港為例，Omicron病例死亡率初期為5.2%，主因是當地老年人疫苗覆蓋率僅3成多，許多死亡病例是因為醫療擠兌而造成，目前其死亡率已降到0.5%左右。另外，新加坡的 Omicron死亡率為0.1%，其老年人疫苗覆蓋率為94%，醫療系統負荷雖重，但尚能應對。轉進全民免疫仍要依賴較高的疫苗完全接種率，以台灣現狀接種2劑為77.5%、完全接種（包括加強針）也只有50%，還有不少努力的空間。

香港Omicron病例死亡率初期為5.2%，主因是當地老年人疫苗覆蓋率僅3成多，許多死亡病例是因為醫療擠兌而造成，目前其死亡率已降到0.5%左右。( 圖／美聯社）

全民免疫進程必須在疫苗完加持之下，才能有計劃地逐步放開防措施，通過輕症主導的自然感染來達到群體免疫。Omicron的傳染力很強，如果採取接種疫苗與其他防疫措施，病毒株擴散的速度會變慢，會有較少的人感染發病，同時也意味著更少住院與死亡，雖然這只是把全民免疫的時間拉長，但這樣不會擠垮醫療體系造成混亂讓非新冠感染者的死亡率增加。

全民免疫進程必須在疫苗完加持之下，才能有計劃地逐步放開防措施，通過輕症主導的自然感染來達到群體免疫。(圖／粘耿豪攝)

從流行病學的角度講，一旦人群達到50%～67%的人口對病毒株產生免疫，群體免疫效應就會出現，每個病例有效傳播數（Rt值）就會降到1以下，病毒株就會成為地方病或甚至在當地消失。

之前有些國家，試圖以打疫苗來模擬自然感染以實現群體免疫，例如英國，結果並不如人意。一方面是疫苗的免疫反應較真實毒株弱，形成的免疫保護不足；二是Omicron有較強免疫逃逸能力，有些人打過疫苗後還是躲不過被感染。雖然如此，醫學統計數據也證實，即便有免疫逃逸，打過疫苗者感染後也能防止轉為重症，不需要住院。因此要進行全民免疫，首先要盡量提高疫苗覆蓋率，再有計劃地撤除流調與隔離等防疫措施，並預備足夠藥物防止少數的重症者病亡。開放的速度要以醫療系統負荷能力為準，如果發現住院的人數增加過快可能超過負荷，就要收緊部份防疫措施來壓低病毒傳播速度，等到重症數下降，再適度放鬆防疫。如此來來回回，到了恢復正常生活後，Rt值仍小於1，那就差不多完成該地區的全民免疫了 。

今年境外移入確診個案數持續增加，這種情況恐怕會愈來愈嚴重。圖為桃園機場入境旅客。（圖／陳麒全攝）

依美國疾控中心與約翰霍普金斯新冠病毒中心的數據顯示，一般流感死亡率約為0.1%，新冠病毒總病例死亡率：0.05%~6%，疫苗覆蓋率高的國家，Omicron病例死亡率都在0.1%左右，與流感很接近。《刺胳針》3月16日發表的研究報告也指出，在未接種疫苗人群中，Omicron病例死亡率比Delta低80%，重症住院率低70%。如果是曾經感染其他毒株（所有新冠毒株）的人，相較於無感染史者，其死亡率低80%，重症率低45%。如果是已完全接種疫苗者，雖然Omicron免疫逃逸能力很強，但仍較未完全接種疫苗者死亡率低了85%，病例住院率少了80%，這足以證明了完整接種疫苗對保命有很重要的作用。

世界各國Omicron感染者的死亡率在疫苗接種率較高的國家地區約為0.1%。圖為各國Omicron率與接種疫苗率的關聯圖。（圖／約翰霍普金斯新病毒研究中心）

Omicron讓新冠病毒輕症化，未來是否還演化出其他更麻煩的毒株，目前還難以預料，若依照病毒的自然規律，毒性強的很容易被淘汰，毒性弱的容易擴散。未來可能會像流感一樣年年變異，已經執行多年的年度流感疫苗施打作業，有可能會再加上一項新冠病毒的疫苗，但目前這僅止於猜測，尚待時間來驗證。