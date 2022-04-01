美史上大規模釋出戰略儲油 WTI油價重挫7％ 05:442022/04/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美史上大規模釋出戰略儲油 WTI油價重挫7％。(美聯社資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登宣布史上大規模釋出戰略儲油，並要求石油公司加強鑽井來提升供應量，國際油價隨之大跌。 紐約商品交易所西德州中級原油（WTI）5月交割價下跌7.54美元或7%，來到每桶100.28美元。 倫敦北海布倫特原油5月交割價下滑5.54美元或4.8%，來到每桶107.91美元。（譯者：楊昭彥）1110401 《港股》美股跌＋陸數據弱 恆指一度失守22000點 平抑飆漲油價 美擬一天釋百萬桶戰略儲油 #大規模 #釋出 #戰略儲油 #WTI #7% 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸油價連7漲 下一輪降價機率較大 17:262022/03/31 兩岸 房客輕生變凶宅 房東怒告他姐姐獲賠217萬 11:002022/03/31 社會 兒少案件7成透過網路犯罪 警提醒安全網路觀念 17:572022/03/31 社會 澳洲2月職缺數量創新高 19:022022/03/31 財經 幸運兒花7元 發票中1千萬 18:062022/03/31 財經 魏如萱激瘦7公斤 7月個唱開露 04:102022/03/31 娛樂新聞 民進黨基隆市議員提名第一波公告 4區提名7人 11:342022/03/31 政治 亞德客營運增溫 瑞信喊升評 04:102022/03/31 證券．權證 俄機驚傳掛「核彈」闖這國領空 軍事專家驚：超嚴重 18:462022/03/31 國際 63歲亞歷鮑德溫才射死人 與小26歲嫩妻「再懷第7胎」 10:522022/03/31 娛樂 2022 年第一季狂賣近 2,300 輛！特斯拉 Model 3 創下台灣電動車單季掛牌新紀錄 17:112022/03/31 汽車情報-汽車新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。