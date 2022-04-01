美國總統拜登宣布史上大規模釋出戰略儲油，並要求石油公司加強鑽井來提升供應量，國際油價隨之大跌。

紐約商品交易所西德州中級原油（WTI）5月交割價下跌7.54美元或7%，來到每桶100.28美元。

倫敦北海布倫特原油5月交割價下滑5.54美元或4.8%，來到每桶107.91美元。（譯者：楊昭彥）1110401

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平抑飆漲油價 美擬一天釋百萬桶戰略儲油
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