南太平洋羅雅提群島東南方地震 規模6.8 06:132022/04/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南太平洋羅雅提群島東南方地震 規模6.8(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，位於南太平洋的羅雅提群島（Loyalty Islands）東南方今天發生規模6.8的地震，震源深度10公里。 路透社報導，這已是該區域昨天起第3個規模6.8以上的地震。 美國海嘯警報系統表示，地震過後，區內並無海嘯風險。（譯者：楊昭彥）1110401 規模5.8地震襲厄瓜多外海 建物受損電線桿倒塌 規模5.8地震襲厄瓜多外海 震源深度40公里 #地震 #雅提 #群島 #東南方 #規模6 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防汛期釀災 中市防災演練場面逼真 15:332022/03/25 寶島 防落石地震 立委籲台鐵設ATC自動煞車 王國材：全力支持 13:432022/03/28 生活 玉里安通部落涼亭遭地震震垮 花檢蒐證將查工程弊端 18:332022/03/26 社會 澳洲總理 拒絕會晤中國新任大使 04:102022/03/28 產業財經 地震保險基金與旺旺友聯產 公益勸募高雄熱血 12:432022/03/29 財經 花蓮玉興橋地震受損 延至明年底完工 04:102022/03/25 地方新聞 和索羅門群島警務安全合作引發澳洲擔憂 陸外交部回應了 16:512022/03/25 兩岸 索羅門群島將與陸簽署安全協議 汪文斌：合作符合國際法和國際慣例 21:382022/03/29 兩岸 震怕了 乾糧防災包熱銷 04:102022/03/25 時尚消費 凌晨強震當下搜救犬反應曝光 救災員看到崩潰：太失職了 00:442022/03/25 生活 彰化22戶連棟宅龜裂 驚見一線天 04:102022/03/26 地方新聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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