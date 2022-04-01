美國地質調查所（USGS）表示，位於南太平洋的羅雅提群島（Loyalty Islands）東南方今天發生規模6.8的地震，震源深度10公里。

路透社報導，這已是該區域昨天起第3個規模6.8以上的地震。

美國海嘯警報系統表示，地震過後，區內並無海嘯風險。（譯者：楊昭彥）1110401