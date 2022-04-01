市場憂心俄烏戰事及通膨 美股收黑道瓊重挫550點 05:402022/04/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市場憂心俄烏戰事及通膨 美股收黑道瓊重挫550點。(示意圖/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街股市主要指數今天大幅下挫。現在市場仍持續憂心俄羅斯入侵烏克蘭的戰事及其對物價上漲的效應，以及美國聯邦準備理事會（Fed）的回應。 道瓊工業指數下挫550.46點或1.56%，以34678.35點作收。 標準普爾500指數挫跌72.04點或1.57%，收4530.41點。 科技股那斯達克指數下跌221.75點或1.54%，收14220.52點。 費城半導體指數下滑79.62點或2.27%，收3429.00點。（譯者：楊昭彥）1110401 《港股》科技、醫藥領跌 恆指連三紅止步 國際行銷啟動 觀光局8方針迎接國際旅客 #點或 #市場 #34 #04 #下挫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》疫情難了 H&M上季獲利遜預期 15:082022/03/31 財經 嘉義優鮮上架跨境電商 專攻港澳打開國際市場 12:262022/03/31 生活 百年楠梓第一市場拚活化 啟動改造三部曲 17:192022/03/31 寶島 俄烏和談無突破跡象 美股收跌油價回彈 06:002022/03/31 財經 《電腦設備》浩鑫去年毛利率39% 布局科技醫療衝獲利 08:482022/03/31 財經 《國際金融》7季來首見 全球大行Q1獲利料縮水 15:082022/03/31 財經 萬大市場遭爆漏水等90項缺失 議員質疑「逼攤商來抓漏」 15:122022/03/31 生活 長榮鋼：看好未來2年鋼構市場 04:102022/03/31 財經要聞 國城攜手產官學 進行百年的楠梓第一市場社區營造 13:332022/03/31 財經 《日股》2021財年最後這天 日經季線創2年最差 16:292022/03/31 財經 全家4,000店達陣！葉榮廷：國內超商市場沒有飽和問題 15:142022/03/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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