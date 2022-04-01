華爾街股市主要指數今天大幅下挫。現在市場仍持續憂心俄羅斯入侵烏克蘭的戰事及其對物價上漲的效應，以及美國聯邦準備理事會（Fed）的回應。

道瓊工業指數下挫550.46點或1.56%，以34678.35點作收。

標準普爾500指數挫跌72.04點或1.57%，收4530.41點。

科技股那斯達克指數下跌221.75點或1.54%，收14220.52點。

費城半導體指數下滑79.62點或2.27%，收3429.00點。（譯者：楊昭彥）1110401