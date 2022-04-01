斯里蘭卡民眾不滿政府處理國家經濟危機的方式，數百名抗議者今天試圖闖進總統拉賈帕克薩的宅邸，結果演變成暴力事件，至少1人受到重傷。首都隨後實施無限期宵禁。

示威群眾要求拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）下台，維安部隊除施放催淚瓦斯和水砲來驅散群眾，並朝他們開火，目前還不清楚他們用的是實彈或橡膠子彈。

被民眾鎖定的拉賈帕克薩宅邸位於可倫坡（Colombo）米里哈納住宅區（Mirihana）。抗議者縱火焚燒沿途一台軍用巴士和警車，推倒拉賈帕克薩鄰居的圍牆，還用磚頭攻擊軍警。

官方消息人士告訴法新社，衝突期間拉賈帕克薩並不在家，高階軍官們曾會商討論危機。

暴力事件發生後，首都實施無限期宵禁。抗議進行4小時後，此區仍禁止車輛進入。

一名居民告訴法新社：「我不能回家，因為我家的區域被擋住了。民眾對總統和他的家人叫囂，要他們下台。」

人口2200萬的斯里蘭卡正深陷獨立後最嚴重的經濟衰退，因為國家極缺外匯來支付最基本的進口物資。

根據官員和媒體報導，全國的加油站今天都買不到柴油，亦即巴士和營業車輛的主要燃料，大眾交通運輸隨之癱瘓。