PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

「印度神童」阿南德最新預言，今年4月是特殊星相，全球恐會再迎來7大災難，像是大雨、地震等天災，也要提防新冠疫情和經濟導致災情更擴大。有網友直言，阿南德每次都能命中的關鍵就是：「只要把東西講得模模糊糊，然後什麼都講，就可以把很多很多東西都包在裡面，然後就變成預言，再配上民眾自己找資料對上，要錯都難。」此說法獲得大批網友認同。

阿南德於YouTube頻道《Conscience》指出，今年4月是特殊星相，因火星與土星相合，對全球都不是好預兆。他點出，4月第一個關鍵時間在4月4日，並提到這天過後，會讓原本的危機再擴大。第二個關鍵時間會落在4月13日，屆時全球恐會再迎來巨大災難，像是大雨、地震等天災，也要提防新冠疫情和經濟導致災情更擴大。

阿南德也在最新影片中預言全球可能會再爆發7大災難，包括能源危機、極端氣候、經濟動盪、電力短缺、新冠肺炎、飢荒及供應鏈混亂等。他更預告，未來7大危機可能會同時引爆，這樣的變動情況，大約持續到今年下半年才會有轉機，經歷一切大變動後，就會慢慢恢復正常。

此消息引發台灣網友熱烈討論，紛紛湧入《中時新聞網》、PTT論壇與臉書相關連結留言：「只要把東西講得模模糊糊，然後什麼都講，就可以把很多很多東西都包在裡面，然後就變成預言，再配上民眾自己找資料對上，要錯都難」、「這是世界現況，不是預言」、「哪裡準？去年印度疫情爆發，他也沒預測到」、「預言其實是不能濫用的能力」、「講一大堆模糊的預言，只要一個中就準？」「所以怎麼解決不說嗎？」

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