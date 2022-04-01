今是清明連假前最後一個工作日，氣溫明顯下滑，一股東北季風南下，愈晚愈冷，晚間低溫下探12度，不排除達「冷氣團」等級，一路冷到下周一。氣象專家吳德榮指出，清明連假「2壞2好」，天氣上有顯著轉變。

今迎風面地區有較多低層雲，新竹以北、東部有些許水氣；今晨低溫在新北石門13.1度，其他如台中大甲15.1度、台南新營17度、宜蘭東澳15.3度，都偏冷。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，氣溫還沒到底，愈晚愈冷，北部低溫下探12度。

晚間起天氣也不穩定，源自中南半島、從大陸華南一帶移出的水氣接近，中部以北有陣雨，且擴及全台。根據模式模擬，連假前兩天呈濕冷，是吳德榮所謂的「2壞」，若安排掃墓等戶外活動，要有心理準備。

今各地氣溫：北部12至17度、中部14至23度、南部16至28度、東部14至24度。至於「2好」，指的是連假後兩天（4日、5日），受高壓影響，濕冷轉晴朗，白天舒適微熱，早晚日夜溫差大。