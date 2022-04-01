胰臟科醫師林相宏分享，一名30歲正妹自認罹患胃食道逆流，治療半年卻沒好，二度就醫才知道一切都錯了！醫師詳細檢查以後發現，女患者得的根本是相反的疾病「食道弛緩不能症」，因為食道口太緊，導致食物無法通過，與胃食道逆流的治療方是根本天差地遠，難怪女患者積極治療都不會好。對此，醫師也提醒，民眾身體不適就醫，勿先自我診斷，應如實告知不舒服的症狀，才能獲得有效的治療。

林相宏近日在臉書粉專上分享，他收治過一名30歲的女患者，對方進入診間後就說「醫師，我胃食道逆流，看了半年都沒好，吃藥也沒用，將咖啡與甜食都戒了！」接著還說她已照過胃鏡，之前的醫師也診斷是胃食道逆流，推估是生活壓力導致的，不過她服藥半年卻遲未好轉，才決定再度就醫。

林相宏詳細問診後，女患者說「我每天吐！吃了東西更嚴重，吃硬的或比較乾的食物會吞不太下去，甚至可能吐得更厲害。躺下以後，食物和水就會衝上來，嗆到喉嚨咳嗽，但吐一吐以後就好多了！不過因為此狀況，半年下來已經瘦了5公斤。」

林相宏聽完心想「這些症狀跟典型的胃食道逆流不太一樣！且女患者不菸不酒，也不太可能是食道癌。」因此他決定替女患者再做一次胃鏡，結果發現，這根本不是胃食道逆流，而是是與胃食道逆流相反的疾病「食道弛緩不能症（Achalasia）」。

林相宏指出，食道弛緩不能症其實就是食道口過緊、無法放鬆，導致食物過不去，而胃食道逆流則是賁門過鬆，食物從胃逆流上來。安排女患者做食道鋇劑攝影與壓力檢測，也確定了這個診斷。而這兩種病的治療方式天差地遠，因此女患者才遲遲沒好。

林相宏表示，罹患食道弛緩不能症可想像是「鸕鶿捕魚法」，當脖子被繩子綁住是要怎麼吞嚥？且從發病到正確診斷平均須費2年的時間，因為都被當胃食道逆流處理。後來他也安排女患者進行內視鏡食道肌肉的放鬆術，舒緩女患者的症狀。

林相宏提醒，民眾看病應切實告訴醫師不舒服的症狀，把身體變化與感受說清楚，不要劈頭就自我診斷，因為這樣很可能誤導醫師，導致獲得正確治療的時間被拖延。