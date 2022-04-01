27歲邱姓男子是自稱泰國「丹吞少將」的朋友，他去年5月在緬甸空運22塊藏在神像內的海洛因磚來台，「以為神不知，鬼不覺」。但取貨的劉男臨時後悔還自首，桃園地院審理後，因4人都稱以為是K他命，桃園地院將邱等4人人依運輸毒品未遂處有期徒刑5至1年。

檢方起訴指出，自稱單吞少將的不詳人士請邱男幫忙收包裹，並稱提供48萬元報酬。邱因此和林姓友人同夥，由林提供身分證、照片給予丹吞少將，並將收件人更改為林。林男並以48萬元3人均分為代價，由范男、林男再尋找收貨人。其中另名劉姓男子因積欠林男債務，為償還債務擔任實際收貨人。劉答應後，眾人先駕車到松山機場要取貨，但包裹未在該處，邱男上網搜尋「國外回來貨運去哪裡拿」，才知道物品在桃園機場的關務署台北關。

以高姓男子為首的不法集團，以航空包裹自緬甸仰光進口24尊佛像佛像，直接以22塊雙獅地球標高純度海洛因磚當作夾層隔板企圖闖關，遭航空警察局及關務署台北關緝毒幹員識破，循線逮捕劉姓、范姓、林姓、邱姓、高姓等5名嫌犯，訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。（中時資料庫）

林男6月12日等人去台北關取貨，但劉男突然反悔，拒絕領取，還主動向台北關查緝人員自首，台北關人員因此會同警方檢驗，發現神像內有22塊海洛因磚，檢方核發拘票拘提劉男、范男、林男等人，並依毒品罪嫌起訴。

法院審理認為，包裹去年6月14日就成為逾期進口貨物，海關可隨時變賣，4人商量領貨時間是7月，可認位於緬甸的主謀是在包裹抵達台灣，完成物品進口行為後，才把原訂收貨人更改為邱男，4人甚至連包裹在哪都搞不清楚。此外無證據證明4人知道包裹內是海洛因，被逮時都稱緬甸主謀說包裹是K他命。

法院認為，雖然4人涉犯運輸第一級毒品、私運管制物品進口罪，但基於罪疑惟輕原則、所知所犯法理，只能認定4人從6月開始先後參與在台運輸階段，因此觸犯的是運輸第三級毒品、運輸管制物品罪，但包裹未曾起運，均屬未遂。

另考量邱男曾在泰國吞服K他命膠囊遭判刑，返台沒多久又犯，加上居領導地位，因此判5年、林男3年、范男2年6月、劉男因自首處1年，可上訴。