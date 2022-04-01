一名住在台中市的妙齡女子小美，110年3月某天深夜10時許，在住處一邊洗澡一邊唱歌，引起住在樓下的呂姓男子不滿，認為小美音量太大吵到他，一怒下上樓敲小美浴室的門罵三字經，並與當時已穿上衣服的小美口角，事後呂男遭小美指控，企圖將她壓制牆邊猥褻，還說要「讓我親一下」，企圖強吻她，但法院審理後認為，兩人確實有起爭執，但並無積極證據證明呂男有猥褻行為，雖然呂男用手抓住小芳的手臂，但並無碰觸身體其他部位，並不構成強制猥褻罪，據此判決呂男無罪，可上訴。

根據判決書，呂姓男子與妙齡女小美分別是2樓及3樓住戶，2人並不熟識。但呂男在110年3月15日晚間10時許，聽見小美沐浴時唱歌，由於聲音過大引請呂男不滿，前往3樓浴室，以不詳方式開啟該浴室之鎖後，入內並抓住小美雙手而將告訴人甲女壓制於牆邊，並多次告訴小美「讓我親一下」，並將其嘴唇貼近小美臉部，經小美奮力抗拒，呂男才離去現場，並告訴母親後報警。

但呂男在法庭上堅決否認有何強制猥褻之犯行，辯稱：當天因為小美在浴室洗澡時唱歌，他嫌她吵，所以就去敲她浴室的門，小美就出來打他，浴室的門是小美自己開的，他承認在浴室外有用三字經罵她，但沒有進去浴室裡面，也沒有摸她、親她，更沒有跟甲女說「讓他親一下」。

但是小美控訴，呂男有用雙手抓住她兩手上手臂外側，不過沒有碰到她的身體其他部位，也沒有碰到她手臂內側，呂男沒有親到她，因為她抵住呂男的脖子跟肚子。

但呂男描述，他除了抓住小美的手以外，沒有碰到身體的任何部位，兩人證詞大致相符。法官認定，呂男並未撫摸小美之身體隱私處，亦無親吻甚或碰觸女方之臉、肩、頸、胸、背、腹部、下體、手臂內側等部位。

法官認為，檢察官證據未能證明呂男對小美進行強制猥褻行為，檢察官提出之證據，或其指出證明之方法，未能使法官之心證達到確信其為真實之程度，應認舉證尚有不足，因此判決呂男無罪。