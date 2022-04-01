俄烏戰爭超過一個月，俄羅斯總統普丁宣布4月1日起外國購買俄羅斯天然氣須以俄國貨幣盧布支付，戰爭波及層面愈來愈廣。命理專家小孟老師則從星座和塔羅牌預言，即使戰爭停止，烏克蘭也會發生內戰，烏國總統澤倫斯基以後會很麻煩。此說法引發熱議，不少網友相當認同此預言，甚至從政治、時事角度推斷認為該預言確有可信度。

小孟老師3月29日在《新聞挖挖哇》節目中預言，5月會走正義牌，很多東西都會得到平衡，烏克蘭、俄羅斯之間會慢慢達到一種妥協，所以這張牌顯示5月時會變得比較好。

小孟老師分析，普丁和澤倫斯基都是風象星座，普丁是天秤座，很愛面子，發動戰爭早已算好最慘結果；澤倫斯基是水瓶座，性格叛逆，講話也比較直接，會覺得「你越弄我，我越是想要叛逆反抗，我就看看會怎麼樣」，所以戰爭會拖比較久。然即便戰爭停止，烏克蘭也會有內戰，因為打了半天，結果澤倫斯基竟然妥協可能變成中立國，他之後會很麻煩。

此預言獲得不少網友迴響，紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「比印度神童準」、「感覺後續發展真的就是這樣」、「有對上時事進度，比較有根據」、「我也是這麼認為」、「澤倫斯基只是現在面子拉不下來，在做困獸之鬥，未來很難收拾」、「普丁KGB出身會不沒料到後續狀況嗎？」

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