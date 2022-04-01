《原住民身分法》規定，原住民與非原住民之婚生子女，會因父母姓氏影響原住民身分，引發違憲爭議，憲法法庭開庭審理後，今天（1日）下午4宣判，判決結果將影響9萬多名類似狀況的小孩，是否可取得原民身分。

《原住民身分法》第4條第2項規定「原住民與非原住民結婚所生子女，從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字者，取得原住民身分」原住民認為該法侵害姓名權及人格權，聲請釋憲。

本案聲請人之一的吳若韶年僅7歲，是由父親吳欣陽律師、母親鄭川如副教授出庭辯論，他們主張，，太魯閣族有其特殊的命名方式，且族人認定只要父或母是太魯閣族原住民時，子女就是太魯閣族人，但《原住民身分法》規定不具多元化，導致自己小孩因從父姓遭認定非原民，已經違憲。

但原民會委任律師強調，《原住民身分法》與性別平等無涉，至於限制其他基本權部分，是兼具追求身分關係穩定性、資源分配明確性，屬重要公益目的，條文合憲。