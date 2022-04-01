世紀鋼(9958)和其子公司世紀風電(2072)去年獲利雙雙創新高，EPS達5.45元、8.04元，擬配息3元、4.2元，殖利率逾2%。

世紀鋼(9958)去年營業收入99.35億元，年增55.03%，營業毛利21.40億元，年增13.92%，營業利益17.48億元，年增14.77%，稅前淨利19.08億元，年增29.28%，本期淨利15.28億元，年增30.29%，歸屬於母公司業主淨利12.58億元，年增34.52%，基本每股盈餘5.45元，較前年的4.38元成長。

世紀鋼董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利3元，去年EPS、派利均創新高，以周四收盤價112.5元計算，現金殖利率2.66%。並於6月24日召開股東會，地點位於桃園市觀音區中山路1段1119號(公司4F會議室)。

世紀鋼董事會決議辦理發行私募普通股，依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前尚無洽定之應募人。得私募額度於2000萬股(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內可分2次辦理。本次私募資金用途預計二次私募資金用途均為充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等因應公司未來發展之資金需求。

國內公共工程、科技廠房等基建訂單滿手，訂單能見度已至明年，加上碳中和的環保意識抬頭，公司風電也持續布局，藉而推升營運，風電跟鋼構兩大營運引擎強勢發動下，法人預期，今年營收成長15%至20%可期。

世紀鋼子公司世紀風電(2072)去年營業收入48.12億元，年增91.38%，營業毛利11.54億元，年增12.59%，營業利益9.66億元，年增3.37%，稅前淨利10.00億元，年增8.33%，本期淨利7.99億元，歸屬於母公司業主淨利8.03億元，創成立以來新高，年增4.66%，基本每股盈餘8.04元，惟較前年的8.09元略降。

世紀風電董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利4.2元，以周四收盤價180元計算，現金殖利率2.33%，並於6月24日召開股東會，地點位於桃園市觀音區中山路1段1119號(4F會議室)。

世紀風電持續推動基樁和水下基礎套裝工程，法人預估，今年如能繼續推進相關組裝和安裝工程，按照完工比例原則，今年營運更上一層樓在望。