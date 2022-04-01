樺漢(6414)在3月22日下午進行內控審查時，發現一名員工利用職務之便，監守自盜挪用公司資產，樺漢立即於第一時間辦理銀行臨櫃止付、銀行印鑑更換及進行與銀行積極對帳作業，也已主動向法務部調查局新北市調查處舉發備案，並將內部調查該員工之個人犯罪證據提交新北市調查處，本案目前已進入司法調查階段。

經樺漢與會計師及銀行三方查核結果，目前初步統計對本公司110年度合併報表總資產影響比例小於0.1%，反映於110年度財務報表，提列損失金額約新台幣3772萬元，影響稅後EPS為0.39元。樺漢110年全年稅後淨利新台幣13.34億元，全年EPS則為13.91元，本案對本公司財務業務並無造成重大影響。

樺漢也再深化公司內稽內控制度，強化印鑑管理制度及財務處資金管理之職能分工，後續相關懲處及處置措施，公司將待案情釐清後提報董事會，且相關損失部分也將循法律途徑追回。

樺漢因員工挪用公款認列損失，於111年3月31日董事會重新通過110年第4季財報。本期營業收入，營業毛利及營業利益數字未變。樺漢去年營業收入965.56億元，年增14.82%，營業毛利204.82億元，年增4.54%，營業利益31.93億元，年減13.08%，稅前淨利42.49億元，年增6.85%，本期淨利33.52億元，年增6.23%，歸屬於母公司業主淨利13.34億元，年增20.10%，基本每股盈餘13.91元，較前年的12.13元成長。

樺漢董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利4元、資本公積發放之現金3元，共派利7元不變，配發率近五成，保留現金做未來營運持續擴張之用，以周四收盤價202元計算，現金殖利率3.46%，並於6月23日召開股東會，地點位於新北市中和區建康路10號4樓樺漢會議室。

樺漢持續謹慎面對俄烏戰爭及原物料短缺等對營運所帶來的不確定性風險，但以目前有效在手訂單創歷史新高，以及BB Ratio保持在1.25-1.27來看，三大事業體仍持續受惠於各該產業市場成長趨勢明確，加上與合作夥伴全力衝刺「工業元宇宙」，「IPC3.0雲地整合」包含AIoT產業及工業元宇宙，目標2025年AIoT全球市占達5%，IPC3.0雲地整合與AIoT相關業務如火如荼地展開，帶動樺漢個體今年營收及淨利有機會達成年增率高雙位數的成長目標，齊步助力樺漢集團第一季營運保持良好的成長動能。