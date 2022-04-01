金管會公布國銀最新獲利狀況，受市場波動加劇導致投資淨收益減少影響，國銀2022年前2月稅前獲利575.4億元、年減1.8億元或0.3％，為近5年同期低點。不過，2月單月稅前獲利272.9億元，雖因短月而月減9.8％、但年增5.7％，已顯著回升、重返年成長軌道。

金管會統計，國銀前2月稅前獲利以海外分行61.2億元、年增達12.7億元或26.2％最強，中國大陸分行7.8億元、年增0.1％居次。國內總分行373.7億元、年減1.7億元或0.5％，國際金融業務分行（OBU）132.7億元、年減達12.8億元或8.8％，表現明顯偏弱。

而國銀2月稅前淨利272.9億元，月減9.8％、年增5.7％。其中，以中國大陸分行4.8億元，月增達63.8％、年增達61.5％最強，國內總分行171.7億元，月減15％、年增6.1％。OBU為66.3億元，月減0.2％、年增2.3％，海外分行30.1億元，月減3.2％、年增5.4％。

銀行局副局長林志吉表示，前2月國銀利息淨收益年增70.5億元、手續費收入年增0.2億元，但投資淨收益年減達61億元，使整體稅前獲利降至近5年同期低點。不過，隨著投資淨收益衰退幅度收斂，2月單月稅前獲利已重返年成長軌道。

國銀截至2月底放款總餘額34.34兆元，月增1324億元。不過，因春節後資金回流及企業大戶調度資金，帶動存款總餘額49.05兆元、月增達4395億元，國銀存放利差再度擴大至14.71兆元，存放比自70.36％降至70％，險守7成大關。

林志吉表示，2月以對個人放款增加579億元、民營企業放款增加527億元較高。就資金用途而言，則以購置不動產增加826億元、營運周轉金增加422億元較多。新增放款前三大銀行為合庫366億元、永豐銀345億元、彰銀195億元。

而國銀截至2月底於放金額626億元，月增62億元，逾放比0.18％，月增0.02個百分點、年減0.04個百分點，自歷史新低回升。備抵呆帳覆蓋率730.92％，月減達79.94個百分點、仍年增達116.39個百分點，雖較歷史新高下滑，但整體備呆提列狀況仍維持穩健。

林志吉對此表示，2月國銀逾放增加，主因有1家國銀的香港分行與OBU共同參與、對象為香港企業的聯貸案，該企業發生3個月未繳本息狀況，使該家國銀2月逾放增近50億元。不過，據了解該企業3月已恢復正常繳息，預期國銀3月逾放金額可望顯著下降。