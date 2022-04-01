女星李亮瑾與張峰奇在2019年登記結婚之後，生下兒子「阿卡將」，沒想到近來傳出懷孕三個月，讓她可說是又驚又喜，直呼根本是老天爺送的禮物，昨（31日）在臉書曬大方出孕肚照，直接與眾人分享喜訊

李亮瑾在臉書曬出孕肚照，大方公布懷孕喜訊，她表示由於不在預期之內，難免心中出現不少OS：「我安排好的工作怎麼辦」、「我今年的規劃怎麼辦」，更透露產檢醫師跟她表示：「很棒啊！你這個年紀還能自然懷孕，真的很幸運，以後要生也不一定生的出來」，但最令她開心的是兒子阿卡要有伴陪他玩了，畢竟以後跟老公老了或怎麼了，至少還有兄弟姐妹可以商量，不用一個人面對生老病死的問題，坦言相當感謝老天爺給的「驚喜」。

李亮瑾最後不忘感謝經紀人的幫忙和製作單位的體諒，以及所有廠商的諒解，畢竟老天爺給的驚喜太過突然，打亂原本的計畫，但相信一切都是最好的安排，接著不忘自嘲：「只是身材啊…到底..要回到懷孕前的樣子…還需要再等等了…」。

對此，網友紛紛獻上祝福：「再次恭喜亮亮，相信一切都是最好的安排，夜深了，幸福的媽咪早點休息喔」、「真的替你很開心耶，你們一定要永遠的幸福開心」、「兩個小孩不只將來有伴、相隔一歲半、以後照顧起來也比較方便」、「剛生完二寶看到這篇文章挺有感觸的」、「有手足可以互相扶持很重要」。