由外貿協會與電電公會共同辦理的「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」，將於今年10月26日至28日在台北南港展覽1館展出，持續聯合台灣電路板協會的「台灣電路板產業國際展(TPCA Show)」及光電科技工業協進會的「台北國際光電大展(OPTO TAIWAN)」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式展出，打造我國電子產業的一站式服務的平台。

放眼2025年全球科技浪潮將以虛擬為主流，聚焦永續零碳排、太空新商機等技術發展，「台北國際電子產業科技展」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展」今年將以「Creating a new era with advanced electronics」為主題轉型升級，並順應國際趨勢新增「次世代通訊科技及應用(低軌道衛星)」與「元宇宙相關應用及體驗(AR/VR設備、區塊鏈、加密貨幣金融)」兩大展區，以擴大產業領域，發掘國內電子產業各領域的隱形冠軍，強化我國精密電子技術於國際上的關鍵定位。

本屆TAITRONICS及AIoT Taiwan還包括電子零組件、電機及自動化設備、儀器儀表、電池與電源供應器、照明科技應用、智慧物聯網感測元件、雲端運用、5G及寬頻通訊、智慧服務應用及能源等展區。展期間亦將持續辦理「線上採購洽談會」，為業者鏈結國際商貿布局，以及產業論壇與研討會，分析討論產業發展趨勢與機會。面對後疫情時代，TAITRONICS & AIoT Taiwan今年以虛實整合數位加值服務，推出DigitalGO(10月26日至11月8日)，讓參展廠商不受國際疫情變化及限制，仍能透過線上服務及數位行銷，拓展國內外市場。

2022年「台北國際電子產業科技展(TAITRONICS)」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展(AIoT Taiwan)」即日起開放受理報名，5月31日前報名享早鳥優惠價；歡迎相關業者踴躍報名，搶佔市場先機。