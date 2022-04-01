公開發行公司股東會委託書徵求亂象頻傳，金管會對此宣布研議修正委託書規則，定調3大重點，若發生價購、利用他人名義取得、超額徵求、不符徵求人資格等4類違規遭被金管會處分，徵求人將1年內不得再擔任徵求人或代理徵求，且所代理的表決權將不予計算。

證期局副局長蔡麗玲表示，此次修法的三大重點，在於提升徵求人及代徵者辦理徵求事務的遵法性，提升代徵者資格條件及專業素質，及強化對代徵者管理及與徵求相關契約訂定的合理性，新規定將對外預告60天，預計最遲7月底生效。

首先，若徵求人或代徵者遭發現有價購委託書、利用他人名義取得、超額徵求委託書、不符徵求人資格等4類違規，並遭金管會處分者，將增訂1年內不得再擔任徵求人或代徵，且代理的表決權將不予計算，盼提升徵求人及代徵者遵法性。

據金管會統計，2010～2021年間遭發現違規價購委託書有4件、不符徵求人資格4件、超額徵求3件。若從整體違規案件數觀察，2017～2021年間共發生9件，其中4件為去年發生，創下近5年高峰。

其次，金管會要求代為處理徵求事務者，主管至少要有一人須有5年以上股務作業或辦理徵求事務實務經驗，並明定辦理徵求事務人員應參加股務教育訓練課程，以提升資格條件及專業素質。為使相關人員有時間因應上述資格條件，將給予緩衝期至明年元旦實施。

最後，金管會明定受股東委託擔任徵求人、或受徵求人委託代徵者，應於契約中訂明報酬，並應確實執行認識客戶作業，定期檢視契約內容合理性，每年重新簽訂契約，以強化契約訂定合理性及監理資訊。考量所需相關作業時間，同樣給予緩衝期至明年元旦實施。

蔡麗玲表示，目前代徵委託書機構共33家，包括券商、代辦股務銀行及3家通路業者，而3家非金融業通路業者從業人員共1050人，其中已有72％符合規定。新制最遲將在7月底前上路，其中首項新制為立即生效，另2項則自明年元旦起實施。