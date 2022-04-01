湖人本季表現掙扎，他們目前僅排在西區第10，若要保住附加賽資格，他們得在剩下比賽中努力取勝，守住西區第10與之前位置。今天他們會對上西區第5的爵士，詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)都不會上場，而據最新消息表示，明日對鵜鶘比賽兩人有機會同時回歸，為湖人本季生死最後一搏。

Lakers star Anthony Davis plans to return Friday vs. the Pelicans, barring setback, sources tell @TheAthletic @Stadium. Davis has been sidelined since Feb. 14 due to mid-foot sprain. Big Lakers-Pelicans game with Play-In ramifications. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 31, 2022

戴維斯自二月受傷休賽至今，對湖人禁區戰力有一定影響，而詹姆斯最近也不慎扭傷腳踝缺席。據名記查拉尼亞(Shams Charania)最新報導，因湖人與鵜鶘比賽關乎附加賽，所以戴維斯計畫在此戰復出，沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)則表示詹姆斯今天對爵士不會上，將回洛杉磯治療，並尋求對鵜鶘比賽復出。

As Anthony Davis -- out since Feb. 16 with a foot sprain -- progresses toward a game-time decision vs. New Orleans on Friday, LeBron James is hopeful to test out his ankle sprain and try to make a return to the lineup too, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 31, 2022

至於兩人真的得那麼拚、湖人到底有多大機會擠進附加賽？目前湖人在對爵士前暫排西區第10，而第11的馬刺今天沒比賽，湖人若輸球戰績將和馬刺一樣是34勝45敗，接著湖人分別要對上鵜鶘、金塊、太陽、勇士、雷霆、金塊，馬刺也要從明天上場，陸續對決拓荒者兩次，然後是金塊、灰狼、勇士、獨行俠。

Lakers have a 1 game lead over the Spurs with 8 games left.



These are the closing schedules for both teams.



It’s gonna be really close. pic.twitter.com/Vg00kzW8PC — RB (@RyB_311) March 28, 2022

論雙方賽程難易度，湖人稍微吃虧，除鵜鶘與雷霆，其他對手勝率都至少59.7%，馬刺則會先對上西區第13拓荒者兩次，有望全拿下，後面同樣會對上金塊及勇士，並設法在最後幾戰搶1勝。若例行賽結束雙方戰績相同，馬刺將取得西區第10，雖然本季交手戰績是2勝2敗，但馬刺擁有對西區球隊21勝25敗優勢，湖人僅16勝29敗。