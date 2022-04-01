小編今天（1日）精選5件不可不知的國內外財經大事。壽險業到2021年底投資國內外上市櫃股票成本約新台幣2.3兆元，到去年底，光是這部分未實現利益就高達3,273億元，其中近三分之一來自台積電，主要是壽險公司本來就以現金殖利率穩定、大型權值股且流通性強、產業前景佳為主要投資考量，因此各家壽險公司包括外商壽險，都有投資台積電。

【1】壽險買股賺爆 還有3,273億沒落袋 光台積就帶來近千億未實現利益

「護國神山」台積電亦護住壽險業的獲利。據壽險公司揭露其股票部位，大部分公司都有投資台積電，且持股成本從每股270～540元都有，壽險業2021年財報就靠台積電年底收在615元，帶給壽險公司未實現利益近千億元。

【2】比長賜輪慘！長榮長程輪還沒撈起 誰要賠？

長榮旗下長程輪（Ever Forward）在美國馬里蘭州巴爾的摩港區外發生擱淺，二度嘗試脫困未能奏效，長榮基於船上所有財產共同利益考量， 31日宣告共同海損。

【3】13家撒錢 配息超越去年EPS

上市櫃公司去年財報3月31日出爐，股利配發題材升溫，截至目前已公布股利政策，股息高於5元個股中，聯發科（2454）、瑞穎（8083）、統一超（2912）、東和鋼鐵（2006）、信錦（1582）等13家上市櫃公司現金股利甚至超越去年每股稅後盈餘（EPS），凸顯以加發現金股利帶動高殖利率題材，吸引法人及短線買盤青睞。

【4】零件庫存難消化 科技鏈拉警報

景氣是「春天後母面」、說變就變？年初還一片欣欣向榮的科技業，以筆電、電視機為主的消費性電子產品，3、4月景氣迅速反轉，據供應鏈業者指出，終端氣氛開始轉變，目前手上滿滿的料件庫存卻相當棘手，而接下來的庫存跌價損失也會是難以忽視的不小壓力。

【5】美史上大規模釋出戰略儲油 WTI油價重挫7％

美國總統拜登宣布史上大規模釋出戰略儲油，並要求石油公司加強鑽井來提升供應量，國際油價隨之大跌。

紐約商品交易所西德州中級原油（WTI）5月交割價下跌7.54美元或7%，來到每桶100.28美元。