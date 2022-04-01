有女網友分享，幫車禍的男友洗澡時發現他的腰部有一塊皮膚較黑，於是她用力在那塊皮膚上搓，搓出超多小黑球，男友才發現蘚的存在，原來男友20年以來洗澡方式都少了1步驟，不知道要在容易長蘚的地方用力搓一搓，貼文引起熱烈討論。

一名女大生31日在Dcard發文表示，小時候媽媽幫洗澡都會把她身上的蘚搓一搓，很自然的長大自己洗澡也都會稍微搓一下，一直以來都覺得這是常識，直到最近男友出車禍幫他洗澡時才發現，男友竟然不知道洗澡要搓蘚。

原PO表示，以前就有發現男友的腰部有一塊皮膚比較黑，提醒男友洗澡要搓一搓，但男友卻堅持那是曬黑，結果今天幫他洗澡，原PO用力搓，那塊直接變超白，搓出超級多的蘚，男友看到自己身體搓出好多小黑球嚇到亂叫「活了20幾歲第一次知道什麼是蘚！」

這結果讓原PO相當震驚，於是連續問了好幾個男性友人，意外發現他們都沒有搓蘚的習慣，甚至不知道那是什麼，好奇詢問「大家洗澡會搓蘚嗎？」

貼文引起熱烈討論，會搓跟不會搓的網友都有，大家紛紛表示，「要怎麼搓！？活19年了想試試看」、「蘚是什麼？好奇長怎樣」、「不會…皮膚已經好乾了，再搓可能會裂」、「會啊！洗澡不就是搓蘚？不然呢」、「搓出來很有成就感」、「耳後跟腳踝那邊的縫，每天都有」。