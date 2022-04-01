臺北一名女子在今年初與家人南下旅遊，在旗津超商提款機取款，一時疏忽，忘記把剛提領的5千元拿走，沒想到被隨後而來的一名婦人取走，被害女子回到臺北幾經思考後決定報警。鼓山分局獲報調閱監視器畫面，循線通知涉案婦人到案說明，55歲的陳姓婦急忙撇清:「我身上的現金從來不超過3千元，怎麼會有5千元？」，員警搖頭苦笑說著:「我還沒說多少錢耶！」，全案依侵占罪嫌函請高雄地檢署偵辦。

婦人見提款機吐5000伸手一抓落跑，警約談她說一句話露餡。(戴志揚翻攝)

鼓山分局旗津分駐所接獲臺北市警方轉報，指柳姓女子在今年1月下旬與家人到旗津旅遊，在超商裡面的提款機提款，因當時帶著2名小孩，加上自身在想事情而分神，操作完成後僅將提款卡拿走，卻忘記把提領的5千元一併取走。

一名隨後而至的陳姓婦人看到提款機上有千元大鈔，一時之間還左顧右盼像是在尋找失主，沒想到下一秒卻是伸手將千元大鈔一把抓起放進褲子後方口袋，再假裝若無其事的挑選商品。柳姓女子突然想起現金還在提款機的吐鈔口，焦急的返回尋找，碰巧與陳姓婦人擦肩而過，但婦人表現出若無其事的步出店外。

警方在3月30日循線找到這名陳姓婦人，住在高雄市區的陳婦表示確曾到過這家超商，但沒有拿走提款機上的現金，強調自己身上從不會超過3千元，不可能會有5千元。

員警見狀反問:「我還沒說金額，你怎麼知道是5千元？」，讓女子啞口無言。由於婦人的舉動全都被監視器清楚拍下，全案依法函請高雄地檢署偵辦。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，民眾如拾獲他人財物，務必盡速送交警方處理，如貪小便宜藉以占為己有，恐涉有侵占罪嫌反而得不償失。