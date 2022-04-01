因合作夯劇《愛的迫降》而步入紅毯的「迫降CP」孫藝真和玄彬，昨(31日) 下午4點（台灣時間下午3點）於知名高級飯店舉行世紀婚禮。雖小倆口對於婚禮的細節始終低調也沒開放媒體採訪，但透過現場賓客所公開的畫面中，仍能依稀了解內部情況，而昨日當新娘孫藝真拋出捧花時，新郎倌玄彬誇張的表情也意外被捕捉到了。

孫藝真與玄彬昨日在華克山莊首爾大酒店（Grand Walkerhill Seoul）的「ASTON HOUSE」舉辦世紀婚禮，現場宛如小型的頒獎典禮，除了大排長龍的名貴豪車外，演藝圈的大咖明星包含丁海寅、潤娥、孔劉、李珉廷、孔曉振、嚴志媛、李貞賢、吳允兒、孔劉、黃晸珉、張東健夫婦等人都到場為這對新人祝賀，可見兩人在演藝圈中的好人緣。

而婚禮中孫藝真也沒漏掉重頭戲「拋捧花」的橋段，最後由她10年閨密孔曉振獲得捧花，讓現場氣氛炒熱到最高點。不過根據流出的照片中，只見當孫藝真拋出捧花時，由於力道太過強勁，使捧花飛得要高又遠，結實的手臂線條也因此一覽無遺，而新郎倌玄彬似乎也被這驚人的一幕給嚇到張大嘴巴，驚喜的替老婆拍手叫好。

此外，小倆口在現場深情致詞及親密的互動也意外流出，只見孫藝珍小鳥依人的站在高大的玄彬面前，並將雙手搭在玄彬的手臂上，一臉深情的看向彼此，搭配《愛的迫降》的音樂，讓網友看了直呼「這畫面太甜了」、「根本是韓劇的畫面」、「這狗糧我吃」、「不知道被男女神這樣看著是什麼感覺」再度引發話題。