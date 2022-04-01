Gogoro與Poema Global Holdings Corp. （美國納斯達克股票代碼：PPGH；“Poema Global”）今天宣布先前公布的業務合併，已於昨（31日）在Poema Global與Gogoro各自的臨時股東大會上獲得批准，業務合併預計在4月4日完成。合併後公司的名稱仍維持Gogoro Inc.，預計4月5日以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」，在美國納斯達克交易所開始交易。

Gogoro於2021到2022年間達成數個重大的里程碑，包括擴張業務到全球前三大（中國、印度和印尼）二輪車市場，並與當地領導品牌建立策略合作夥伴關係，在合計超過5億輛的二輪車輛市場中耕耘商機。

Gogoro於今年2月宣布第100萬顆Gogoro Network智慧電池生產下線，迄今已管理超過2億7580萬次的電池交換，已然成為台灣電動機車市場中電池交換的公認標準，為每年銷售電動機車的97%車輛提供即換即行的動力。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「對於Gogoro團隊、我們的客戶和合作夥伴來說，這是一個令人驕傲的時刻，也是永續城市交通的重要轉捩點。我個人要感謝尹衍樑博士，從第一天起就給予Gogoro全力的支持，以及他對打造一個更美好、永續世界的共同願景。我們期許Gogoro能夠繼續透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。」

陸學森說：「Gogoro致力於加速電動二輪車的發展和普及，我們正採取積極主動的作為支持開放式移動生態系統的發展，為電動車輛產業奠定基礎。身為一家公開上市公司，我們期待開啟這段旅程的新篇章，並將我們經過驗證的技術和產品帶到世界上各個大型二輪車市場。」

Poema Global執行長Homer Sun表示：「Gogoro的電池交換技術和讓城市中二輪車電動化的能力是無與倫比的，透過此次業務合併所獲取的資金，我們預期Gogoro將擁有足夠的資源來充分執行其願景，並進一步加速在全球各大二輪車市場的擴張。」他認為，我們很高興完成這項交易，我期待繼續與Horace和Gogoro 團隊合作，一同實踐電動化城市交通的美好未來。

雙方業務合併順利完成時，預期Gogoro將收到包括來自Poema Global、以及由各家頂級機構投資者和策略合作夥伴超額認購的私募增資（PIPE）資金至少3億3500萬美元。參與PIPE的夥伴包括Engine No. 1、Generation Investment Management、GoTo Group、Hon Hai Technology Group、Temasek、Ruentex Group與National Development Fund等單位。在業務合併完成後，Poema Global執行長Homer Sun會加入Gogoro的董事會。

Kirkland & Ellis LLP擔任Poema Global的法律顧問，Citibank 和UBS聯合辦理私募增資（PIPE）的配銷代理。Winston & Strawn LLP擔任配銷代理的法律顧問。Wilson Sonsini Goorich & Rosati擔任Gogoro的法律顧問，Goldman Sachs擔任Gogoro的財務顧問。有關已完成業務合併的更多資訊將在 Gogoro Inc.向美國證券交易委員會提交的8-K 表格報告中提供，並可在www.sec.gov上查閱。