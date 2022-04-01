大陸央視新聞1日報導，英國政府當地時間3月31日，發表《香港問題半年報告》。中國駐英國使館發言人對此表示，英方不顧中方嚴正立場，執意發表所謂《香港問題半年報告》，歪曲事實、顛倒黑白，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反了國際關係基本準則。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，香港回歸以來，中方始終堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針。今天，香港民眾依法享有遠遠超出作為英國殖民地時期的更多權利和自由。香港由亂到治的事實充分證明，中方制定並實施《香港國安法》、完善香港選舉制度、落實「愛國者治港」原則，只會加強香港的法治建設、更好維護香港民眾的各項權利和自由，只會擴大香港社會均衡有序參與政治、更好推動香港民主制度健康發展。

發言人指出，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方在香港回歸後對香港承擔任何責任。英方反復拿《中英聯合聲明》說事，妄議中方治港政策，無端指責香港特區政府依法打擊犯罪活動、穩定社會秩序的正當舉措，本質上是要為「反中亂港」勢力撐腰打氣，圖謀繼續禍亂香港。他們的陰謀絕不可能得逞。

發言人重申，香港早已回歸中國，香港事務純屬中國內政。奉勸英方認清現實和大勢，放下殖民心態，尊重中國主權和統一，停止干涉香港事務和中國內政，不要給中英關係製造新的障礙。