受美股道瓊大跌逾500點，台積電ADR下跌逾2%衝擊，且四天清明連假即將登場，台股投資人觀望氣氛濃，今（1日）以17657.76點開出，隨後跌幅擴大至超過200點，台積電早盤一度下跌13元，電金傳產皆墨。

周四美股都收黑，道瓊大跌550.46點（或1.56%）至34678.35點，那斯達克指數下挫221.76點（或1.54%）至14220.52點，標普500指數以4530.41作收，下跌72.04點（或1.57%），費城半導體跌79.62點（或2.27%）至3429.00點，台積電ADR跌2.47美元（或2.31%）至104.26美元。

昨（31日）台股大盤指數陷入平盤震盪，終場小跌47.09點，收在17693.47點，成交值為2270.5億，三大法人外資及陸資買超、投信買超，自營商賣超，合計買超19.11億，其中自營商賣超10.64億，投信買超5.07億，外資及陸資買超24.68億。