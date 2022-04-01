台灣本土疫情自上月27日單日83例以來，31日再爆87例，加上境外移入152人，等於一天內確診數破200，個案數雙創今年新高。今年以來全台22縣市幾乎一半淪陷，連淨土金門都出現吃喜酒染疫的個案。

令人憂心的是，全台不明傳播鏈激增，截至3月31日止已有19條，感染源始終找不到。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提出警訊，接下來4天清明節連續假期，民眾外出掃墓或出遊，加上放假期間的聚會，都可能引爆另一波疫情。

31日新增的87例中，仍以不斷擴大的基隆警察、銀河小吃店相關最多，一天22例，全案累計91人確診；樹林科技廠13例、大潭電廠10例。其他未達兩位數的包括台中婚宴9例、中和公寓7例、台東初鹿家族群聚等，遍地開花。

因應疫情延燒，指揮中心破天荒在基隆實施「類普篩」，只是這個「類」字是什麼意思，醫界、民眾一頭霧水，指揮中心解釋不強制執行。有基隆民眾在批踢踢PO文，直言基隆缺乏普篩量能，「要是不強制，怎麼抓確診」。

醫界KOL也在這一波疫情中再度活躍，如沈政男就對有人舉辦自助婚宴感到不可思議；姜冠宇日前直言，一旦口罩拿掉，「大家要有失敗的覺悟」；蘇一峰呼籲快打疫苗，因台灣爆發大流行的機率，已逐漸升高。