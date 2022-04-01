國內新冠肺炎疫情再升溫，為了嚴格落實防疫措施，高雄市左營分局加強特定娛樂場所查察，昨日稽查過程發現在小吃部上班的鄭女尚未施打第三劑及某卡拉OK店家，未做員工每周快篩，左營區衛生所人員當場依違反傳染病防治法舉發。
本土疫情全台爆發，中央疫情指揮中心考量特定娛樂場所容易有傳播風險，宣布自3月27日起，民眾前往特定娛樂場所，須出示3劑新冠肺炎疫苗證明，工作與從業人員應接種2劑疫苗滿14天，如第2劑滿3個月者就要接種第3劑，否則不得提供服務；另外為避免隱藏的無症狀傳染源，特定娛樂場所從業人員自3月27日起至4月30日止，每周都應進行一次快篩。
高雄市左營分局與左營區衛生所執行聯合稽查，針對轄內特定娛樂場所，自3月28日起連續4天在晚間實施擴大臨檢勤務，昨日稽查過程發現在小吃部上班的59歲鄭女施打第二劑疫苗已滿3個月但尚未施打第三劑，左營區衛生所人員當場依違反傳染病防治法舉發；另外某卡拉OK店家，未做員工每周快篩，左營區衛生所人員當場依違反傳染病防治法舉發。
左營分局長陳文耀表示，警方將特定營業場所列入重點臨檢場所，配合市府衛生主管機關執行聯合稽查，督促業者配合指揮中心最新防疫作為。
新冠肺炎左營小吃部卡拉OK舉發
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