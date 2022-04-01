縣市首長將在年底投票，國民黨派誰出戰桃園市長仍未明朗，國民黨台北市議員羅智強行腳桃園，卻傳出「圍強計畫」。對此，黨內台北市議員張斯綱昨日（3月31日）特別發文，直言「支持以民調初選來決定國民黨桃園市長候選人！」張強調，羅的堅持與勤奮令人敬佩，國民黨必須做到廣納賢才，至少該給一個公平的機會。此文獲近7000個讚，引發大批網友迴響。

張斯綱昨日在臉書發文，刊出一張寫著「加油！羅智強」的照片，內文寫道：「支持以民調初選來決定國民黨桃園市長候選人！」張指出，國民黨近來已陸續在徵詢桃園市長提名人選，而他的夥伴羅智強 ，也正在進行桃園市1000公里全市走透透，傾聽桃園之旅。

張斯綱強調，羅智強的堅持與勤奮令人敬佩，能不能取得當地民眾的認同，那就是他的本事了。所謂的選舉不就是如此嗎？國民黨要做的是廣納賢才，讓任何有意願參選的人，都能被納入考量，至少該給一個公平的機會，「開大門走大路，這才是民主的真諦！」

此文獲得近7000個讚、近500則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「強哥加油！」「支持羅智強，加油！」「國民黨別又在搞地方派系老人政治了，桃園也該打破僵局，支持以民調為主，真正能以各區市民福址建設優先的才是桃園市民殷殷所盼」、「國民黨宮廷政治該退散了！」「國民黨還輸得不夠慘嗎？」